Cómo editar el resumen de fotos y vídeos que hace Facebook de tu año 2016

Facebook ha aprendido la lección. Hace dos años por estas fechas se montó un gran revuelo porque a un usuario le salía una foto de su hija fallecida como uno de los grandes momentos del año. Para evitar que la historia se repitiese, la compañía de Zuckerberg decidió abrir la edición de estos vídeos a sus propietarios, de forma que pudieran elegir lo que cada uno quisiera que saliese (o no).

De este modo, si quieres editar estas fotos para mostrar únicamente lo maravillosa que es tu vida, tienes que seguir estos pasos:

1.- Dirígete a la web del 'Year in Review 2016')

2.- Haz click en la opción 'Solicitar vídeo', puesto que Facebook no los hace de forma unilateral, sino que lo hace mediante peticiones por parte del usuario propietario.

3.- Pasados unos minutos, Facebook te enviará una notificación diciéndote que tu vídeo ya está listo. No se sabe muy bien con qué criterio, la red social selecciona las fotos que considera que han sido más destacables durante tu año 2016 y las mete en el vídeo.

4.- A partir de ahí, puedes seleccionar las fotos que hayas subido a tu biografía durante el año y meterlas en el vídeo para que salgan esas en lugar de otras. De este modo te evitas disgustos como, por ejemplo, que salga una foto de tu ex o del día en el que suspendiste el carnet de conducir. Hay, eso sí, dos cosas que no puedes cambiar: la duración del vídeo (1 minuto y 11 segundos) y la primera imagen, que es la de tu perfil en el momento que solicitaste el vídeo.

Por cierto: una de las opciones más interesantes es durante la espera a que se cree el vídeo. Es en ese momento cuando Facebook te dice cuántos amigos nuevos has hecho durante el año, los lugares donde has hecho 'check-in' y, sobre todo, cuántas reacciones has tenido en 2016. El número te sorprenderá, seguro.