La app de mensajería de Facebook introdujo ya hace bastante tiempo los estados, una suerte de historias cortas que se comparten en nuestros perfiles de la aplicación para mostrarle a los demás diferentes eventos de nuestras vidas, momentos especiales, reflexiones y todo lo que se nos ocurra que se pueda expresar con fotos o vídeos. Estos estados tienen ciertas peculiaridades, como que sus creadores pueden saber si los hemos visto en algún momento. Por eso siempre hay que andar con pies de plomo al “manipular” los estados. De manera nativa estos estados de otras personas no se pueden descargar, pero en el caso de hoy os explicamos cómo se pueden descargar los estados, y sin necesidad de terceras apps, como suele ser habitual.

Accede a los estados en tu propio teléfono

La manera de poder acceder a los estados de WhatsApp y descargarlos no puede ser más sencilla. Es verdad que en Google Play podemos encontrar varias apps especializadas en ello, pero no son necesarias en absoluto. De hecho para extraer este tipo de información no hace falta tan siquiera la app de WhatsApp. Lo que debemos hacer es lo siguiente:

Abre el explorador de archivos de tu teléfono

Entra en la carpeta de “WhatsApp”

Selecciona la carpeta “Media”

Pulsa sobre el directorio “Statuses”

Ahí es donde podrás encontrar los estados que se han compartido en tu cuenta. Los encontrarás en sus formatos originales, si se trata de una imagen en PNG o JPG, si es un vídeo en un Mp4 y así con todos los contenidos. Eso sí, hay un requisito indispensable para que este método funcione. Y no es otro que el de haber visto el estado que queremos descargar antes. Si no hemos visto el estado, no se guardará en la memoria.

Y es que WhatsApp cuando visualiza un estado, guarda este en la memoria interna de nuestro teléfono móvil. De ahí que haya una carpeta específica para los estados de WhatsApp dentro de la propia carpeta de la aplicación. De esta manera podemos acceder a los diferentes estados sin necesidad de añadir nuevas apps que los busquen y los descargues. Ahora bien, como es lógico, debemos ser responsables con el material del estado que hemos descargado, y no reproducirlo o compartirlo sin el consentimiento de la persona que lo ha compartido a su vez en los estados de WhatsApp.

Por esa razón no existe un botón nativo de guardar los estados, porque estos no han sido creados para que circulen libremente por la red sin el control de su autor. Así que ya sabéis, tened mucho cuidado con lo que hacéis con estos estados descargados, y ser muy respetuosos con ellos. Como veis el proceso para hacernos con ellos es instantáneo y no necesita de terceras partes.