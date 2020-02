La red social TikTok es todo un fenómeno de masas en la actualidad, ya comparable por ejemplo a WhatsApp, siendo la segunda app más descargada del pasado 2019, con cientos de millones de descargas a sus espaldas. No hay día en el que no veamos que alguna celebridad, institución pública o cualquier personaje destacado de la sociedad sume a esta red. Sus vídeos cortos de 15 segundos han seducido a muchos, hasta el punto de como ocurre en todas estas redes, tener que echar el freno en algunas ocasiones como consecuencia del ímpetu de los seguidores de algunos usuarios. Por esa razón hoy os contamos cómo podemos convertir en privada nuestra cuenta, para que los contenidos que generamos solo los vean determinadas personas.

Así puedes hacer privada tu cuenta

Dependiendo del tipo de usuario de TikTok que seas puedes desear contar con más o menos privacidad cuando utilizas la red social. Es por esa razón que esta opción ha sido diseñada precisamente para que seamos nosotros los únicos dueños de los contenidos que subimos a la aplicación. Para activar este modelo debemos ir a los ajustes, pulsando primero sobre el botón de “Yo” que nos da acceso a la configuración y ajustes de la app. Ahí accedemos pulsando los tres botones verticales en la parte superior derecha de la pantalla.

Una vez dentro tenemos multitud de opciones disponibles, y debemos entrar en las opciones de “privacidad y seguridad” donde en primer lugar vamos a encontrar la opción de “cuenta privada” que es la que debemos activar pulsando el deslizando de color verde en el lateral derecho. Una vez que hemos activado la privacidad de la cuenta vamos a poder apreciar que hay un mayor control sobre la actividad relacionada con la cuenta. Porque al convertir en privada la cuenta, seremos nosotros quienes daremos acceso a determinadas personas a nuestra cuenta

Solo podrán seguirnos nuevos usuarios si nosotros les damos permiso y aprobamos la solicitud. Esto quiere decir que cuando alguien quiera seguirte, antes tendrás que aprobar o rechazar esa posibilidad. Los que apruebes podrán seguir tus nuevas publicaciones, así como ver nuestros “me gusta” y también participar de ellos. Eso sí, esto no afectará a tus actuales seguidores, que no se verán afectados por esta nueva modalidad de cuenta. Los que ya se hayan unido a tu cuenta no notarán diferencia alguna respecto de antes de hacer privada la cuenta.

Por tanto de esta manera se añade un filtro preliminar por el que las personas solo podrán acceder a tu cuenta y contenidos con tu permiso. Es una buena manera de filtrar las personas que te siguen en la cuenta, y una manera más sencilla de poder detectar a esos usuarios que no quieres que te sigan o que no te dan buena espina. Las cuentas son públicas por defecto en TikTok, por lo que sí o sí te tocará activar esta función si quieres tomar el control absoluto de tu cuenta y saber en todo momento quién está interesado o interesada en seguir tus nuevos vídeos.