Es una de las redes sociales del momento, una de esas en las que muchos usuarios han volcado su diversión durante estos días de confinamiento. La aplicación tiene tanto éxito ya que son cientos de millones de personas las que lo usan habitualmente. Lógicamente es un buen momento para adelantarse a otras personas y hacernos con nuestro nombre de usuario preferido. En el caso de TikTok, cuando comenzamos a utilizar la aplicación se agrega un nombre de usuarios aleatorio, que no siempre coincide con nuestra idea de lo que sería un nombre de usuario ideal. Así que puedes personalizar tu propio nombre de usuario en la aplicación de esta forma.

Así puedes saber si tu usuario ya está siendo utilizado

Normalmente cuando buscamos cambiar nuestro usuario dentro de una app es para que este sea parecido o el mismo al que solemos utilizar en el resto de apps que utilizamos normalmente. Para esto lo que debemos hacer es entrar en nuestro perfil de la aplicación, pulsando sobre el botón de “Yo” en la parte inferior derecha. Una vez que hemos pulsado sobre el icono es debemos seleccionar a su vez el nombre de usuario que aparece justo debajo de nuestra foto de perfil. Ahí es donde vamos a poder abrir el menú en el que vamos a cambia nuestro nombre.

Ahora veremos una línea con nuestro actual nombre de usuario en TikTok. Pulsa sobre él y bórralo para añadir el que más te guste. Como podrás comprobar, una vez introducido el nombre TikTok nos va a decir si ya está siendo utilizado o si por el contrario podemos usarlo a partir de ahora. En el caso de poder utilizarlo normalmente una vez que lo hayamos visto veremos un icono de aprobación de color verde a la derecha del nombre. Ahora solo queda guardarlo. En el caso de que no se pueda utilizar, verás un aspa de color rojo en la parte derecha del usuario que hemos escrito.

Una vez escrito el nombre, TikTok nos advertirá de que no vamos a poder cambiar de nuevo el usuario en los próximos 30 días, por lo que mientras no será posible hacer cualquier cambio de este tipo. Esto es importante, y realmente nos lo advierte TikTok para que verifiquemos que el nombre de usuario que hemos introducido es el que realmente queremos utilizar durante los próximos días. Por tanto como veis es bastante sencillo cambiar el usuario de TikTok, y es algo que os recomendamos hacer porque hace más sencillo el uso de la aplicación y a la hora de compartir nuestro usuario.

Normalmente recibimos un nombre alfanumérico imposible de recordar, y de esta manera el usuario se actualiza con nuestro propio nombre. Además este mismo cambio de nombre se aplica también a la URL de nuestro perfil, que a partir de ahora será el de tiktok.com/usuario que hayamos elegido. Así que si no lo habéis hecho, no perdáis un segundo más y personalizar vuestro nombre en TikTok, de lo contrario la próxima vez que decidáis hacerlo puede que ya no esté disponible ese nombre.