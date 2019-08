Estos días se está popularizando uno de esos retos virales que cada vez son más comunes en Internet. En esta ocasión está en boca de muchos un reto que nos emplaza a escribir al conocido como ?vecino de número- que no es otro que aquel número de teléfono siguiente al nuestro. Como os podéis imaginar, esto está generando situaciones de lo más dispares, en las que los vecinos de número reaccionan de manera diferente a los mensajes que reciben. Como sabéis, por defecto se puede enviar un mensaje a cualquier número de WhatsApp, y posteriormente el receptor del mensaje puede decidir si responder o no. Aunque hay una manera de prevenir este tipo de prácticas, como es la de bloquear directamente a ese número.

Así puedes bloquear a tus vecinos de número

Como sabéis, estos días está de moda escribir al vecino de número en WhatsApp, y como es lógico, hay quien se ha unido a este reto viral de manera inmediata, hay quien pasa completamente, y también quienes prefieren prevenir cualquier tipo de acercamiento por parte de su vecino de número en WhatsApp. Al fin y al cabo, si no hacemos nada, además de poder escribirnos, nuestro vecino de número de WhatsApp será capaz de ver nuestra foto de perfil, el estado, la hora en que hemos escrito por última vez, y al fin y al cabo una serie de informaciones que seguramente no quieras que vean. Así que lo mejor es cortar por lo sano, y bloquear preventivamente a ese número hasta que el furor por este reto decaiga.

Para ello lo que debemos hacer es crear un nuevo contacto en el móvil, con el número inmediatamente anterior al nuestro, que será en teoría quien nos escribe si se anima con el reto. Una vez creado el contacto, vamos a la sala de chats, y pulsamos sobre el icono de nuevo mensaje en la parte inferior derecha. Ahora pulsamos sobre la lupa para buscar el contacto que acabamos de crear a través de WhatsApp. Pulsamos sobre los tres puntos verticales en la parte superior derecha y seleccionamos -info- para poder ver todos los detalles de este nuevo contacto que hemos hecho.

En la parte inferior del menú podremos encontrar el botón de bloquear contacto. Una vez que lo pulsamos una ventana emergente nos dirá si estamos seguros de bloquear a ese contacto, a lo que le diremos que sí a través del botón aceptar. Una vez que lo hagamos, nuestro presunto vecino de número de WhatsApp no podrá escribirnos o llamarnos a través de la aplicación, y por supuesto en caso de que lo consiga no llegaremos a ver nunca esos mensajes o llamadas. Como medida preventiva adicional, podemos optar por bloquear también a nuestro vecino de número posterior, porque aunque lo más normal es que no nos escriba, porque deberíamos ser nosotros quienes lo hiciéramos, siempre cabe la posibilidad de que se equivoque o quiera llevar el reto más allá. Así que ya que nos ponemos a bloquear, no está de más hacerlo también a ese número.