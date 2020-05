La aplicación de mensajería propiedad de Facebook es la más utilizada del mundo después de la red social. Una app que no solo nos permite chatear con mensajes de texto, sino que tienen en el envío de material multimedia uno de sus principales atractivos. Hoy te proponemos recuperar una de esas características que muchas veces no reparamos en utilizar, porque simplemente nos preocupamos de enviar las imágenes tal cual las subimos. Aunque no nos fijemos habitualmente, hay varios filtros disponibles en la app de mensajería, y es realmente sencillo poder utilizarlos cuando enviamos imágenes a otras personas.

Así puedes enviar tus imágenes con filtros en WhatsApp

La aplicación de mensajería cuenta con una interfaz muy sencilla de utilizar, tanto que no necesitamos más que un gesto para poder utilizar estos filtros en las imágenes. Muchas veces nos preocupamos más por entrar en el editor de imágenes que por aplicar unos filtros que se pueden utilizar al instante. Pues bien, la manera de aplicarlos no puede ser más sencilla, porque cuando adjuntas una imagen a un mensaje, y aparece su previsualización junto a la ventana de texto que vamos a escribir, solo tenemos que deslizar el dedo hacia arriba sobre la pantalla, para que aparezcan todos los filtros disponibles.

Aplicando filtros de WhatsApp | Tecnoxplora

Una vez lo hemos hecho tenemos cinco filtros a nuestra disposición, como son Pop, blanco y negro, cool, chrome y película. Con ellos podemos darle un toque distinto y personal a la imagen que estamos enviando. A la vez que se abren estos filtros para aplicarlos, podemos ver también en la parte superior de la pantalla los habituales controles para poder editar la imagen, ya sea con texto o dibujos a mano alzada, así como añadiendo emojis o recortando la imagen. Estos filtros beben de aquellos de Instagram, que se convirtieron hace años ya en toda una moda, con la llegada de las apps, Instagram encontró en esos filtros su razón de ser, aunque con el paso de los años estos filtros se han convertido ya en unos efectos un tanto anticuados.

En cualquier caso, si no abusamos de ellos y los aplicamos cuando realmente es necesario, o cuando se favorece a la propia imagen con ellos, es algo más que interesante de utilizar, y sobre todo en el caso de WhatsApp, algo muy rápido de aplicar, porque solo necesitamos un gesto y un toque para poder enviar estas imágenes a otras personas ya editadas. Una aplicación de WhatsApp que está recibiendo importantes mejoras en los últimos meses. La última de ellas tiene que ver con la búsqueda, que ahora es más útil que nunca, sobre todo porque nos permite encontrar contenidos de manera más sencilla y rápida, al poder hacer las búsquedas por tipos de contenidos, incluyendo todo el multimedia con imágenes y vídeos, algo que ahora mismo no es tan fácil de hacer si tenemos en cuenta que la herramienta de búsqueda solo muestra texto, además de no poder hacer búsquedas en base a una fecha determinada.