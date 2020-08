Cómo ahorrar datos móviles cuando utilizas Facebook lejos de una red Wi-Fi

Es verano, pasamos más tiempo fuera de casa y es más difícil acceder a una red Wi-Fi, por lo que estamos todo el tiempo tirando de datos móviles, con el gasto que eso supone. Si no dispones de una tarifa plana de Internet móvil, tenemos la solución para ahorrar datos cuando uses Facebook. Todos nuestros amigos y conocidos están de vacaciones publicando con gran intensidad en sus redes sociales y no queremos perdernos nada. Por lo que estamos todo el día enganchados a Facebook. Millones vídeos y fotos que consumen datos como si fueran infinitos, pero tenemos una manera de manera fácil y rápida para evitar consumir más datos de los necesarios. Tan sólo tenemos que cambiar la configuración de la aplicación.

Ahorro de datos

La aplicación de Facebook cuenta con opciones nativas para reducir el consumo de datos cuando estamos utilizando la aplicación.

Pulsa sobre el icono de arriba a la derecha para acceder al Menú (tres rayas horizontales) y desplaza la barra hasta opción configuración y Privacidad.

En “Ahorro de datos" tenemos disponibles una primera que es “ ahorro de datos ”, que al activarla consumiremos menos datos porque reduce el tamaño de las fotos y no reproduce automáticamente los vídeos.

”, que al activarla consumiremos menos datos porque y no reproduce automáticamente los vídeos. De este modo, sólo reproduciremos los vídeos que más nos interesen, consiguiendo así un ahorro considerable. Para verlos sólo tienes que darle a icono de reproducción que aparece sobreimpreso sobre la previsualización de este.

Configurando el ahorro de datos | Tecnoxplora

La segunda opción que nos encontramos es “desactivar siempre el ahorro de datos con conexión Wi-Fi” de esta manera, nuestro teléfono activará y desactiva el ahorro de datos en función de si está o no conectado al Wi-Fi. Al volver a conectarnos automáticamente al Wi-Fi las imágenes volverán a su calidad original y los vídeos se reproducirán de nuevo de forma automática, a no ser que tengas inhabilitada esa función en el menú “Contenido Multimedia y contactos” donde puede elegir si quieres o no que se reproduzcan automáticamente.

Contenido multimedia y contactos

También puedes ahorrar datos haciendo algunos ajustes más en la configuración de la app. Si accedes en Configuración>Contenido Multimedia y Contactos, desactivando estas opciones puedes seguir ahorrando:

Los vídeos de la sección noticias se empiezan a reproducir con sonido

Carga de Contactos Continua

Subir Fotos en HD

Subir Vídeos en HD

Reproducción Automática, también tienes la opción de desactivar estas opciones si no quieres que se reproduzcan los vídeos de forma automática, a pesar de tener Wi-Fi

Actualizaciones de la aplicación: una forma de no gastar datos de forma innecesaria es limitar las actualizaciones de la app cuando nos encontremos fuera de casa sin posibilidad de conectarnos a una red Wi-Fi

Ahorrando datos en Facebook | Tecnoxplora

De este modo no sólo contribuimos al ahorro de datos, de esta forma también conseguimos que la navegación por Facebook sea más fluida, ya que no consume tantos recursos para cargar los contenidos y podemos avanzar más rápidamente entre las historias. Otra ventaja es que de este modo somos selectivos con los contenidos que vemos, porque sólo se reproduciremos los que nosotros queramos.