¿Se chivan de tus ligues Tinder y Grindr a Facebook?

En algunas circunstancias encontrarte con un ex por la calle no es un trago de buen gusto, pero lo que le está sucediendo a algunos usuarios de aplicaciones para ligar como Tinder, Grindr o OKCupis tiene un punto más desagradable. Porque en muchos casos hablamos de gente con la que solamente se ha hablado a través de un chat o con el que se ha tenido una mala experiencia en un primer contacto físico.

Muchos usuarios de estas apps de citas han expresado en las redes sociales una gran preocupación por su privacidad después de que algunas de sus citas les hayan aparecido como “personas que quizá conozcas” en Facebook.

Algunos de ellos han contado su caso a 'Newsbeat', de la BBC. Una chica relata cómo una persona con la que había hablado en Tinder le aparecía constantemente entre los amigos sugeridos, sin haber intercambiado siquiera sus teléfonos. A otra le aparecieron otros dos chicos sin haberles dado su número, aunque en este caso sí que tenía vinculado el teléfono a la cuenta. En una búsqueda de Twitter se pueden ver alguno más, incluso con antiguos ligues de Tinder que aparecen en Linkedin.

A tinder date from a long long time ago, only whose first name I knew, showed up on my "People You May Know" feed. How is that even possible