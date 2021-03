Cómo blindar tu cuenta de Facebook frente a hackers

Facebook es la red social más utilizada del mundo. Cuenta con un 2.449 millones de usuarios a día de hoy. Y entre esos miles de perfiles nos acechan hackers en busca de nuestros datos con el fin de usarlo en su propio beneficio y con consecuencias que pueden ser muy graves para el usuario. En el vídeo te damos algunos consejos para blindar tu cuenta de Facebook ante los posibles ataques de piratas informáticos.

No obstante, hay varias formas para mantener tu cuenta de Facebook segura:

Activar la doble verificación

Esto consiste en añadir una forma de acceso extra a la hora de entrar a tu perfil de la plataforma para hacer una doble verificación de que eres tú la persona que está accediendo. La manera más común de realizar esta doble verificación consiste en habilitar la opción de recibir un mensaje de texto en tu teléfono móvil después de introducir las credenciales principales. En este mensaje de texto se recibe un código o pin numérico que se debe introducir en la pantalla que se abre inmediatamente en la pantalla del dispositivo.

Recibir alertas sobre inicios de sesión no reconocidos

Esta opción consiste en recibir una notificación cada vez que se inicia sesión desde un dispositivo no autorizado o desde el cual no se ha iniciado sesión previamente. Activando esta opción sabremos cada vez que alguien está accediendo a nuestro perfil ya que si no somos nosotros estaremos informados igualmente y podremos reportar este inicio de sesión.

Crear una contraseña segura

El tener una contraseña fácil de averiguar hace que el acceso a nuestro perfil sea mucho más sencillo para los hackers. Por esto algunas recomendaciones a la hora de crear contraseñas para cualquier red social incluyen que estas deben tener mínimo seis caracteres, entre los cuales debe haber uno que sea especial, ya bien puede ser un símbolo de exclamación, de interrogación o uno de puntuación. Además de esto, también es recomendable que tengan algún número y que no estén creadas basándose en nuestro nombre o apellidos, que tengan la menor relación con nosotros posible.

En el video te enseñamos como activar estas funciones paso a paso y de manera práctica además de otras formas que también son de gran utilidad a la hora de mantener nuestra cuenta segura y libre de hackers.

