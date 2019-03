Alemania considera ilegal la opción 'buscar amigos' de Facebook

Es el objetivo a conseguir por parte de cualquier red social en el mundo es que, una vez que te unes a ella, te lleves contigo al mayor número posible de amigos.

Es por eso que, sobre todo en sus etapas iniciales, la mayoría de redes sociales habilitan opciones tales como invitar a tus amigos (algunas a cambio de pequeños bonus dentro de su plataforma) o descubrir, vía email, si los contactos de tu correo electrónico están también presentes en dicha red social.

Sin embargo, parece que este tipo de prácticas podrían no tener tan clara su legalidad en cuanto al procedimiento empleado por la red social para aumentar la red de contactos y amigos. Eso es, al menos, lo que ha pasado en Alemania.

Y es que el Tribunal Federal de Justicia del país ha dictaminado este mismo mes que la opción 'Buscar amigos' que Facebook tiene instalada no es legal. Y no parece tratarse de una decisión aislada y puntual, ya que lo que ha hecho el Tribunal no ha sido emitir una primera sentencia, sino confirmar la que ya había sido emitida anteriormente por un tribunal de primera instancia alemán.

Marketing intrusivo

Según el auto judicial, el problema no estaría en el hecho de que, manualmente, busques a posibles amigos en la red social, sino en que, usando tu correo electrónico, sea la propia plataforma la que te diga cuáles no están registrados y, en caso de que tú lo autorices, envíe una invitación a dicha persona por email.

Según el Tribunal Federal de Justicia, este método de invitación no se ajusta a la ley, ya que actúa a través de tácticas de marketing intrusivo que pueden resultar molestas a los usuarios que la reciben. Además, dichas tácticas recurren al uso de datos de los usuarios, con lo que el tribunal ha tenido que fallar en contra.

Con la ley en la mano, no parece que la sentencia pueda ser demasiado reprochable; de hecho, incluso cabría preguntarse si una sentencia de este tipo podría llegar a producirse en cualquier país de nuestro entorno o en la propia España. Sin embargo, y sin restar un ápice de legitimidad a la decisión judicial, hay dos pensamientos que pueden inundar la cabeza de cualquiera.

Pero... ¿alguien usaba esto?

En primer lugar, ¿de verdad hay usuarios que puedan verse realmente molestados por algo así? Quizá la pregunta no sea relevante, ya que la no existencia de la molestia no quita que la opción pueda ser ilegal, pero, ¿habríamos visto una demanda similar si no hubiese sido interpuesta por la Federación Alemana de Asociaciones del Consumidor? ¿Denunciaría algo así un usuario particular y aislado?

Y en segundo lugar, quizá la pregunta más curiosa de todas: ¿de verdad sigue habiendo gente que use la herramienta de buscar amigos? Podría ser algo más frecuente en una red social nueva, pero, ¿en Facebook? ¿En la que es, con diferencia, la red social más poblada del mundo?

De hecho, quizá quepa preguntarse hasta qué punto puede afectarle a Facebook una sentencia así. Y es que, si tenemos en cuenta que a día de hoy todo el mundo busca nuevas amistades en el widget que el propio Facebook intercala en nuestro 'timeline', ¿de qué manera afectaría a la red social la eliminación de la opción 'Buscar amigos'? Parece que de ninguna.

En cualquier caso, y aunque la cuestión pueda parecernos insustancial, quizá no lo sea tanto, sobre todo a raíz de los problemas que varias redes sociales están teniendo en este sentido. De hecho, no hace tanto que le pasó algo parecido a Linkedin, que tuvo que llegar a anunciar que indemnizaría a los usuarios que venían recibiendo spam en su correo electrónico.

Y es que, aunque todos estemos acostumbrados a cierto intrusismo en todos los servicios de los que hacemos uso en internet, eso no quita el hecho de que las redes sociales puedan estar usando nuestros datos de manera ilícita.