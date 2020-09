Ahora WhatsApp Web puede cambiar al tema oscuro automáticamente, ¿sabes cómo hacerlo?

Esta semana hemos conocido que WhatsApp ha retomado de nuevo el modo vacaciones que había “aparcado” ya hace bastantes meses y que ahora sin embargo ha vuelto a incluir en la beta de la aplicación. Ahora hemos conocido una interesante novedad de su versión web, que si hace unos meses estrenó el modo oscuro, ahora nos permite también activarlo de forma automática. Al menos eso es lo que nos permite hacer la última versión de la variante para navegadores web de esta app de mensajería. Una novedad que nos va a hacer mucho más sencillo el uso de ese modo oscuro.

Activación automática de este modo

Lo que hemos conocido ahora es que la versión de WhatsApp Web 2.2035.15 incorpora ahora la posibilidad de que el modo oscuro se active de manera automática. Como sabéis, hasta ahora se podía ir a la sección de tema y elegir entre el tema claro o el tema oscuro. Pero ahora tenemos una tercera opción con esta versión. Por tanto, si ahora vas a los ajustes de WhatsApp Web, vas a tener la posibilidad de elegir entre lo siguiente:

Tema claro

Tema oscuro

Predeterminado por el sistema

Al añadirse esta última funcionalidad, el tema oscuro se activará de forma automática junto con el sistema que haya activado en el ordenador. Si por ejemplo estamos utilizando Windows 10 y tenemos programada la activación del modo oscuro al anochecer o a una hora concreta, este se cambiará de forma automática, porque será el propio sistema operativo el que dicte cuándo se cambia al tema oscuro. De esta forma como puedes comprobar será mucho más sencillo utilizar este modo oscuro, y lógicamente es más probable que lo disfrutes, comparado con la necesidad de activarlo de manera manual cada vez que utilizas el ordenador.

Modo oscuro automático en WhatsApp Web | Tecnoxplora

De esta manera WhatsApp Web recibe una funcionalidad que está disponible en los teléfonos móviles hace bastante tiempo, ya que a estos llegó originalmente junto con el modo oscuro. Desde el primero momento se podía elegir si este se activaba a la vez que lo hacía el sistema operativo del teléfono.

¿Por qué deberías utilizar un modo oscuro?

Como sabéis utilizar los modos oscuros tiene muchas ventajas para los usuarios. Aunque quizás tengan algo menos de sentido cuando utilizamos la app desde un ordenador, ya sea portátil o de sobremesa. El primero es que protege la vista y reduce la fatiga de esta cuando lo utilizamos por la noche. Ya que al emitir menos brillo la pantalla nuestros ojos sufren menos. En segundo lugar uno de los grandes beneficios es que el dispositivo consume menos energía y alarga la autonomía si tiene una pantalla OLED; al tener que encender menos píxeles porque el blanco no es predominante. Pero lógicamente desde tu ordenador de sobremesa o la mayoría de portátiles que no cuentan con pantallas OLED esto no va a tener ningún sentido. En cualquier caso ya puedes hacer un mayor uso de este modo en tu ordenador gracias a la activación automática de esta última actualización de WhatsApp Web.