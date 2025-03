Xiaomi ya trabaja en su móvil más avanzado, con una batería gigante y perfil delgado

Este año los móviles delgados son tendencia, algo que no es casual, ya que parece que la tecnología está abriendo nuevas posibilidades a los fabricantes. Una de las grandes pegas que siempre han tenido los móviles más delgados ha sido que no han podido alojar grandes baterías. Pero eso ya no es así, y estamos viendo cómo el tamaño de estas es cada vez más grande, a pesar de que su tamaño es el mismo. Esto quiere decir que en grosores más delgados es posible seguir manteniendo grandes capacidades.

El nuevo CIVI llevará su delgadez al extremo

Los Xiaomi CIVI se han caracterizado por algo que este año va a ser tendencia para muchos fabricantes, una delgadez extrema, o al menos mucho más pronunciada que en el promedio de los smartphones. Pues bien, el Xiaomi CIVI 5, el nuevo modelo, no va a ser menos, y ahora conocemos nuevos detalles que lo van a hacer muy interesante. Porque este año Xiaomi no solo puede ofrecer un teléfono delgado, sino mucho más potente en términos de batería.

Y es que este nuevo CIVI no solo será más delgado, tendrá un grosor de apenas 7mm, sino que además su batería será de nada menos que 6000mAh, por lo que se convertirá seguramente en el móvil con una batería de este tamaño más delgado que hayamos conocido en mucho tiempo. La información proviene de alguien con una reputación más que demostrada, como es Digital Chat Station, el popular filtrador chino, que ha desvelado en Weibo estas y otras características.

Por ejemplo, que el teléfono contará con un procesador muy potente, de la serie Snapdragon 8, por lo que podemos esperar el máximo rendimiento. Y no solo esto, además su cámara tendría un sensor con 50 megapíxeles telefoto, con un Zoom de 3X. Esto es algo desde luego poco común en un teléfono de estas características, ya que el grosor suele limitar las posibilidades de las cámaras, sobre todo a la hora de contar con cierto Zoom.

Por tanto, se espera que este teléfono sea la respuesta de Xiaomi a los teléfonos que sus competidores están preparando para el segmento de los ultra delgados. A este club se sumarán muchos fabricantes que ya están trabajando en sus propios modelos. Como Apple, con el iPhone 17 Air, que contará con un grosor de algo más de 5 mm, o Samsung con el Galaxy S25 Edge, que también ofrecerá un perfil similar.

Hemos conocido también que Honor está trabajando en un móvil de estas características, del que poco se sabe todavía, pero contaría con los adelantos en este sentido implementados en los plegables de la marca. E incluso hemos visto también a la firma china Tecno mostrando su Spark Slim en el MWC 2025 de Barcelona, donde ha demostrado que también cuenta con un teléfono extremadamente delgado. Es de esperar que los anuncios de estos dispositivos se vayan sucediendo a lo largo de los próximos meses. Este CIVI 4 de Xiaomi debería presentarse este mismo mes, justo un año después que su predecesor.