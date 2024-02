Xiaomi tiene un nuevo y ultraeconómico móvil a punto, y se acaba de filtrar

Si por algo se ha caracterizado el fabricante chino a lo largo de estos años ha sido por tener una gama de dispositivos con una relación de prestaciones y precio excelente. Hay varios modelos que le han granjeado a Xiaomi esta fama, pero sin duda uno de los principales responsables han los modelos A. Estos siempre se han movido en precios de alrededor de los 100 euros o poco más, y por esa razón son tan deseados por quienes buscan terminales versátiles y accesibles. Ahora Xiaomi tiene muy cerca de presentase su nuevo Redmi A3, y se ha filtrado tanto su interior como su exterior.

Un diseño muy diferente

El nuevo teléfono de Xiaomi adoptará curiosamente un diseño más propio de los móviles de alta gama, porque nos recuerda entre otros al de nada menos que el Xiaomi 13 Ultra, o algunos de los topes de gama de Huawei. Esto ya es mucho decir, pero es que ese enorme módulo de cámara redondo es a lo que nos recuerda. Junto a estas imágenes se puede ver parte de la ficha técnica de este teléfono, ya que lo que se ha filtrado en realidad es la página web de este teléfono, y por tanto gran parte de sus características.

Según estas informaciones, la pantalla del nuevo Redmi A3 tendrá un tamaño de 6.71 pulgadas, y tecnología LCD. Esta nos ofrecerá resolución HD+, y lo más importante, tasa de refresco de 90Hz, que es más que suficiente para esta gama. Su brillo sería de aproximadamente 400 nits, no es alto, pero es evidente que no podemos esperar mucho más de él. Respecto del rendimiento, podemos ver algunos aspectos interesantes.

Como una memoria RAM de 4GB, que se pueden ampliar con otros 4GB de memoria virtual. El almacenamiento interno es de 128GB ampliables mediante tarjetas microSD. Será un móvil que dentro de ese gran módulo cuente con una cámara sencilla, de un solo sensor de 13 megapíxeles. Mientras que delante la cámara para hacer selfies tendrá una resolución de 8 megapíxeles. La batería será bastante grande, y nos ofrecerá 5000mAh de capacidad, mientras que la potencia de carga será de unos humildes 10W.

Otros aspectos interesantes son los relacionados con la conectividad y el software. Ya que este nuevo terminal llegará al mercado con una conectividad Wifi de 2.4GHz, así como Bluetooth 5.0, 4G, así como conector USB tipo C y de auriculares de 3,5mm. Respecto del software, se espera que llegue con Android 13, aunque con un detalle importante. Esta sería una versión Go, o lo que es lo mismo, la versión del sistema operativo de Google que consume menos recursos, ya que ha sido diseñada para móviles con fichas técnicas más accesibles.

Visto el carácter de esta filtración, no sería de extrañar que este teléfono se presente en cuestión de días, este mismo mes de febrero. No obstante, su predecesor se presentó en China en marzo de 2023, así que no sería algo de extrañar.