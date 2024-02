La Xiaomi Pad 7 será compatible con el primer coche de Xiaomi gracias a su nuevo sistema operativo

Que la Xiaomi Pad 7 es una tableta que está más cerca que nunca, es algo que sabemos desde hace muchas semanas, ya que las filtraciones a su alrededor son incesantes. Pero ahora estas son incluso más variadas y nos desvelan aspectos esenciales de la tableta, y la que posiblemente sea una de las mejores novedades que ofrezca en este 2024. Y es que el nuevo sistema operativo de Xiaomi ya demuestra músculo, para demostrarnos que será más compatible que nunca con otros dispositivos gracias a HyperOS, el nuevo sistema operativo de la marca.

Más preparado y más compatible

Lo que hoy conocemos es que la Xiaomi Pad 7 llegará de fábrica con HyperOS, el nuevo sistema oeprativo de Xiaomi, y que sustituye a su anterior capa de personalización MIUI. Este nos ofrece muchas novedades, aunque una de ellas tendría que ver con el primer coche eléctrico de la marca, el Xiaomi SU7.

Xiaomi Pad 6 Pro | Xiaomi

Al menos eso es lo que aseguran desde My Drivers, un medio chino que ha tenido acceso a esta nueva información. Desde este medio aseguran que con este nuevo software la tableta se convertirá en un centro de juegos para el coche, de una manera similar a como pueden ofrecer los Tesla en sus sistemas de info entretenimiento. De esta manera y gracias a HyperOS la integración con el coche de Xiaomi seria total, ya que es la principal vocación de este nuevo software, el entendimiento con otros dispositivos, en este caso un coche.

Así es el Xiaomi SU7, el coche eléctrico que quiere competir con Tesla | Xiaomi

Parece ser que con el nuevo sistema operativo es muy sencillo llevar las apps de la tableta a las pantallas del propio vehículo, por lo que con ella tendríamos funcionalidades adicionales dentro del coche, y sobre todo una simbiosis total entre ambos dispositivos, y por tanto una perfecta comunicación entre ambos, que es algo que normalmente no es fácil entre dispositivos móviles y coches, con sistemas operativos que no han sido diseñados para interactuar con otros gadgets, no será este el caso de Xiaomi, con su tableta y coche.

La tableta más rápida

Al menos en la escena Android, esta será la tableta más potente del mercado en el momento que se lance, eso es lo que podemos esperar cuando conocemos el procesador con el que contará esta tableta. Que será nada menos que un Snapdragon 8 Gen 3. El mismo que montan los móviles buques insignia de la mayoría de los fabricantes, incluyendo a Xiaomi. Por lo que podemos esperar el mismo rendimiento acompañado también por buenas sumas de memoria RAM.

Sin duda esta será una de las grandes novedades y principales razones por la que comprar una de estas tabletas, pero no será la única ni mucho menos. Porque como vimos hace unos días, también podrá ofrecernos una autonomía más que suficiente, gracias a una gran batería de 10.000mAh, muy grande, y una carga especialmente potente, de 120W, al nivel de muchos smartphones de gama media premium. Se espera que puedan ser presentadas a finales de este mes, en el MWC de Barcelona 2024, una cita que le gusta especialmente a Xiaomi.