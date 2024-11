Xiaomi ya presume de la potencia de su inminente Redmi K80 Pro

El lanzamiento de los nuevos móviles de alta gama de Redmi está a la vuelta de la esquina. Y Xiaomi, conocedora de la expectación que está generando en China, y habla abiertamente de sus características y de todo lo que nos va a ofrecer en su momento cuando se presente en cuestión de unas semanas. Y hoy ha sido uno de los directivos de la firma china quien ha desvelado algunos detalles sobre la extraordinaria potencia del modelo más avanzado, el Redmi K80 Pro, un terminal que destacará sobre todo por su excelente relación de prestaciones y precio, con un procesador a la altura de las expectativas, desde luego.

Una bestia en términos de rendimiento

Ha sido el Manager General de Redmi el que ha desvelado los primeros detalles del Redmi K80 Pro, y el más importante sin duda es el que le dota de esa espectacular potencia. Y es que contará con el procesador Snapdragon 8 Elite, que será el más potente que veremos al menos en la primera mitad de 2025 entre los móviles Android. Ha querido enfatizar precisamente en los grandes resultados que ha cosechado en su paso por AnTuTu, el test de rendimiento de referencia a la hora de medir la potencia de un smartphone.

En este test ha puntuado nada menos que 3.016.450 puntos, superando ampliamente a dos de sus principales rivales, que han obtenido resultados por debajo de los 3.000.000 millones, aunque no han detallado de qué competidores se trata. Sin duda este será el aspecto más importante del nuevo tope de gama de Redmi, mientras que el K80 estándar también será bastante potente, con un Snapdragon 8 Gen 3.

Otro aspecto que ha desvelado el directivo de la firma china es que este teléfono va a ser más barato que el OnePlus 13, que será sin duda uno de sus principales rivales en China. Y eso que se espera que el dispositivo sea más caro que sus predecesores, sobre todo por el aumento de precio en el procesador, ya que esta nueva gama de procesadores de Qualcomm ha aumentado notablemente su precio, algo que de todas formas ya se conocía y con lo que debíamos contar.

¿Qué esperamos de él?

Pues bien, de este modelo de alta gama, el Redmi K80 Pro, podemos esperar las mejores especificaciones en cada uno de sus apartados. Empezando por su pantalla, que tendrá un tamaño de 6,70 pulgadas, y tendrá una resolución de 2K con un panel totalmente plano y una tasa de refresco de 120Hz.

Un teléfono que llegará con una potente carga rápida de 120W, y de 50W sin cables. También será un teléfono resistente al agua y al polvo, con la máxima certificación IP68. Por último, el ejecutivo de Redmi ha asegurado que este año no habrá versión K80E, algo que ha descolocado a muchos, ya que hasta ahora se han certificado hasta tres móviles de gama, por lo que no hay que descartar la llegada de un tercer modelo, pero no precisamente este.