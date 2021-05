Xiaomi muestra la tecnología que cargará tu móvil en solo 8 minutos

La tecnología de carga de los teléfonos móviles ha evolucionado a tanta velocidad que en algunos casos los nuevos estándares se están solapando con los existentes. Y en esta carrera los mejor posicionados siguen siendo tanto OPPO como Xiaomi. Esta última ha marcado hoy un nuevo récord de carga, que es capaz de llenar por completo la batería del teléfono en solo 8 minutos, algo espectacular. Una tecnología que ya supera con creces a la que había anunciado hace solo unos meses la firma china, que por cierto, todavía no ha llegado a sus móviles en las tiendas.

Nueva carga rápida de 200W

La carga rápida no parece ser un aspecto prioritario de otros fabricantes, como Apple, que siguen anclados en la prehistoria de este segmento con sus 18W de carga rápida. Sobre todo al comparar la tecnología que ha anunciado hoy Xiaomi, que no es otra que la evolución de su “HyperCharge” que ofrece una potencia de hasta 200W. Es una tecnología de carga con cable, no hablamos de inalámbrica, donde la firma china también es el líder. Y nos ofrece una potencia de carga sin precedentes en el mercado, y que da como resultado unos tiempos de carga de ciencia ficción.

La batería que se ha utilizado para dar ejemplo de esta tecnología es de 4000mAh, una capacidad algo por debajo de lo habitual hoy. Pero existiendo una carga tan rápida lo lógico es que los móviles poco a poco vayan reduciendo de nuevo sus capacidades de batería. En este caso la carga Hypercharge presentada por Xiaomi que alcanza los 200W de potencia es capaz de cargar el teléfono por completo en 8 minutos, como se muestra en el vídeo. Esto quiere decir que llegará al 80% de su capacidad en mucho menos tiempo aún. Xiaomi asegura que podremos cargar el 10% del teléfono en tan solo un minuto, y por una regla de tres deberíamos alcanzar el 60º 70% de carga en tan solo cinco o seis minutos.

Xiaomi se vale de los formatos de batería múltiples para acelerar la carga. No es lo mismo carga una batería entera en ese tiempo, que dos por separado, y de eso se aprovechará Xiaomi. En este caso el móvil mostrado en el vídeo es una versión del Xiaomi Mi 11 Pro preparada para cargarse de esta manera. Pero no solo existe esta carga ultra rápida cuando hablamos de cables, sino que sin cables Xiaomi también ha hecho grandes avances, hasta conseguir cargar un móvil por completo con esta tecnología en solo 15 minutos, algo sencillamente increíble. Ahora bien, quedan muchas dudas por resolver, que seguramente Xiaomi no va a desvelar por razones obvias respecto de su competencia.

Sobre todo el cómo se podrá evitar un sobrecalentamiento de los teléfonos cuando se cargan con tanta potencia, y cómo se evitará una degradación temprana de la batería tras varios ciclos de carga tan agresivos. Sea como fuere, es algo que entendemos ya han podido resolver, si no lógicamente no presumirían de esta manera de su tecnología.