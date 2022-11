El Xiaomi 13 superará al iPhone 14 Pro Max en esta característica, según Lei Jun

Ayer conocíamos que los nuevos Xiaomi 13 se presentarán este mismo jueves, por lo que apenas tenemos un par de días por delante antes de que se conviertan en una realidad. Y mientras los directivos de la firma asiática siguen calentando motores, avanzando las bondades de sus nuevos teléfonos, y cómo estos superarán a sus principales rivales en el mercado. Ha sido el caso de Lei Jun, el fundador de Xiaomi, quien ha advertido que su nuevo teléfono será mucho mejor que los iPhone 14 Pro Max en uno de los aspectos más importantes para todo teléfono.

Presumirá de mejor batería

Y es que, en la red social china por excelencia, Weibo, Lei Jun ha desvelado que la batería del Xiaomi 13 ofrecerá una mayor autonomía que la del teléfono más avanzado de Apple. Porque según una prueba realizada para conocer la autonomía de los dispositivos, el DOU test, ha podido comprobar que su teléfono es el que cuenta con una mayor autonomía de entre todos a los que tendrá que enfrentarse en la gama alta.

Concretamente el Xiaomi 13 es el dispositivo con mejor puntuación, con un total de 1,37 puntos, mientras que el segundo clasificado es el iPhone 14 Pro Max, con 1,28 puntos. Con esto Xiaomi quiere destacar que su teléfono, a pesar de ser aún más potente, también será más eficiente y ofrecerá mayor autonomía que nunca antes. Y todo ello gracias a una batería de 4500mAh. Es de esperar que esta batería también destaque por su potencia de carga. Hace unas semanas la marca lanzaba su primer móvil con carga de 210W, que permite cargar el teléfono en solo 9 minutos.

Por lo que no sería de extrañar que alguno de los modelos de esta nueva gama, como el Pro, la incorporara. El modelo estándar podría por su parte incluir una de 120W, capaz de cargar el teléfono al completo en apenas 15 minutos. Sea como fuere, parece que Xiaomi ya no se conforma con contar con la batería que se carga más rápido, sino también con la más eficiente y capaz de ofrecer una mayor autonomía. Y es que este último aspecto no siempre depende solo de la capacidad de la batería.

Sino que entran en juego otros muchos aspectos, sobre todo la eficiencia energética del procesador y la gestión de los recursos de software por parte del terminal. Puliendo esos aspectos es mucho más probable que se consigan espectaculares cifras de autonomía, como hemos podido comprobar en este caso. Será este jueves cuando salgamos de dudas y conozcamos por completo las características oficiales de estos nuevos teléfonos. Que deberían destacar también por unas cámaras de primer nivel, Leica e incluso con sensores de 200 megapíxeles. Junto a estos teléfonos se estrenará por fin MIUI 14, la nueva generación de su capa de software, que también comenzará a llegar poco a poco al resto de teléfonos de la marca. Sin duda un dia grande dentro de Xiaomi.

