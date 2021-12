El Xiaomi 12 se presentará la próxima semana

Llevamos meses hablando del Xiaomi 12, el que será el nuevo móvil de alta gama de la firma china, y que marcará sin duda lo que podemos esperar de ella a nivel de smartphones en 2022. Y desde hace ya semanas sabíamos que el teléfono, al igual que ocurrió el pasado año con el Xiaomi Mi 11, se presentaría antes de que acabara el año. Y eso es lo que se ha confirmado ahora oficialmente, prácticamente a una semana de su presentación. Y es que Xiaomi ahora ha anunciado cuándo se producirá está. Será el próximo 28 de diciembre, y aunque lo parezca no, no va a ser una inocentada, vamos, a ello no se prestan los chinos y nos lo han demostrado en los últimos años.

Presentación oficial

Y es que hemos conocido el cartel oficial con el que la firma china ha anunciado la presentación de su nuevo tope de gama, y de todos los dispositivos que lo acompañarán. Aunque este cartel no se ha desvelado de forma oficial, sino que se ha filtrado horas después de que la cúpula de la marca china confirmara que este teléfono se va a presentar la semana que viene. Por tanto, es de esperar que el anuncio oficial en el que se muestre este mismo cartel visto en las redes sociales, se haga muy pronto, seguramente mañana, cuando quede una semana para que se celebre la presentación.

¿Qué sabemos de él?

Pues bien, mucho, y nada a la vez, porque mientras de forma oficial Xiaomi no ha desvelado nada sobre este teléfono, sí que hemos conocido muchas filtraciones, aunque hay que reconocer que no son todo lo precisas que nos hubiera gustado. Hay que diferenciar mucho de la versión estándar de la Ultra, que será la que realmente va a ofrecer las mayores innovaciones. Esta se espera que cuente con una pantalla de mucha calidad, con hasta 144Hz, resolución QHD+ o tecnología AMOLED. Incluso se especula con una cámara de fotos invisible, oculta bajo su pantalla cuando no la estamos utilizando.

El procesador es lo que está más claro, porque será el nuevo Snapdragon 8 Gen 1 que ha anunciado Qualcomm recientemente, por supuesto con 12GB de memoria RAM, e incluso 16GB. La cámara de fotos será una vez más uno de los aspectos más destacados, ya que esperamos que tenga un gran sensor, se ha especulado mucho con hasta los 200 megapíxeles, pero parece haber muchas opciones de repetir uno de 108 megapíxeles, aunque con más calidad. Parece que la pantalla secundaria del modelo anterior se eliminará, por no haber calado mucho entre los usuarios. Y por último, esperamos una batería de alta tecnología, con una carga ultra rápida de hasta 200W.

Esto podría reducir los tiempos de carga completa a solo 10 minutos. Y por supuesto, junto a él, se presentaría el nuevo MIUI 13, la última versión de la capa de personalización de los chinos, que se ha retrasado mucho más de lo deseado, varios meses. Sea como fuere, marcará el 2022 de Xiaomi, contando con sus tecnologías más avanzadas y por otro lado esperadas.