WhatsApp: este nuevo truco te permite leer mensajes sin que nadie más lo sepa

Constantemente buscamos nuevas formas de leer los mensajes que recibimos sin ser descubiertos. A continuación, te contamos el truco definitivo que permite leer el contenido completo de los mensajes sin necesidad de pulsar sobre este ni marcarlo como leído.

Si tienes un lápiz inteligente podrás hacerlo

Es algo que desde hace tiempo podíamos llevar a cabo en la versión de ordenador, en este caso cuando queremos ver el texto íntegro que nos aparece cortado, sólo tenemos de colocar el puntero sobre el texto en cuestión y este aparece un cuadro flotante, sin necesidad de hacer clic sobre este. Este mismo principio es el que debemos aplicar en nuestros móviles Android teniendo en cuenta que no podemos tocar la pantalla. En el caso de los teléfonos Samsung es posible leer por ejemplo nuestros mensajes de WhatsApp sin ser descubiertos con la ayuda de un S Pen.

Leyendo mensajes sin abrirlos | TecnoXplora

Cuando colocamos el lápiz sobre la pantalla, pero sin tocarla, vemos cómo aparece un circulito a modo de cursor en la pantalla, que se mueve y desplaza a medida que movernos esté sobrevolando la superficie. Del mismo modo que haríamos en el PC, coloca el círculo sobre el mensaje en cuestión y aparece en la pantalla un cuadro flotante en el que podemos leer el contenido íntegro del mensaje. aunque en realidad es como si nunca lo hubiéramos abierto. De modo que sigue apareciendo como mensaje no leído y no se marca cómo leído o abierto en ningún momento. Pero este truco no sólo es aplicable al fabricante coreano, sino que podemos aplicarlos a todos los usuarios que tengan a su disposición un lápiz inteligente compatible. Un truco super sencillo y fácil de ejecutar.

No son muchos los fabricantes que incluyen este gadget entre los accesorios de serie de los teléfonos, a pesar de que son muy útiles y versátiles. Sobre todo, para aquellos usuarios que llevan la oficina en el móvil. Ya que aparte de usarlos como ratón, permite el uso de escritura libre, tiempo mucho más fácil que el simple hecho de rubricar un documento a mano alzada sobre la pantalla. Gracias al tamaño de su punta es mucho más preciso su uso sobre todo en el teclado, si esta muestra teclas pequeñas y nuestros dedos tienen cierto tamaño. Las funcionalidades de estos también se han ido adaptando con el paso de tiempo, es más similar a las de las tabletas gráficas en las que además de controlar el grosor de los trazos también influyen la rapidez, inclinación y la presión en el resultado.

Han mejorado la sensibilidad y la presión y con ellos podemos convertir nuestros teléfonos móviles en tabletas gráficas improvisadas de pequeño tamaño, pero con todas las garantías y calidad llegado el momento. Algo que nos facilita mucho la tarea de firmar documentos de forma digital, algo que se ha convertido en algo muy habitual, ya que desde la pandemia la transformación digital de muchas empresas es una realidad. Y con esto evitamos tener que imprimir, firmar y escanear los documentos si queremos enviarlos telemáticamente.

