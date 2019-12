Es posible que Papá Noel o los Reyes Magos te obsequien con un móvil nuevo en Navidades. Tanto si era esperado como si es un regalo sorpresa, tendrás ansias por encender tu nuevo terminal y estrenarlo enseguida, aunque como para todo, aquí también tendrás que tener paciencia antes de ver tu smartphone nuevo totalmente configurado y a tu gusto. Seguramente ya conocías tu anterior móvil como la palma de tu mano y tenías un montón de apps y configuraciones que ahora deberás empezar de cero con el nuevo teléfono.

A veces es difícil saber por dónde empezar si tienes un móvil nuevo en la mano y muchas veces es necesario que los primeros pasos los des con el terminal antiguo, a fin de dejarlo todo listo para que al encender tu regalo puedas empezar a disfrutarlo desde el minuto uno.

Movil | Pxhere

Haz copias de seguridad

Antes de apagar el terminal antiguo, haz copias de seguridad de tus contactos y de tus conversaciones de WhatsApp, si es que las quieres conversar. Cuando enciendas el móvil nuevo y descargues la aplicación de mensajería instantánea, te dirá si quieres descargar tu copia de seguridad. Así podrás iniciar WhatsApp en tu móvil nuevo como si nada hubiera cambiado. Y con los contactos igual, descarga tu copia de Google o iCloud y no perderás ni un sólo teléfono.

Si también quieres mantener tus fotos y vídeos, podrás subirlas a Dropbox e instalar la aplicación también en tu nuevo smartphone, para tenerlas a mano siempre que quieras y sin ocupar espacio en la memoria de tu dispositivo.

Descargar aplicaciones

Este paso puede ser tedioso pero tendrás que realizarlo. Entra en tu Store e introduce el mail de tu cuenta. En el apartado de tus aplicaciones podrás encontrar las que tenías descargadas desde tu cuenta en otros smartphones, para que no tengas que ir buscando una a una todas las apps que quieras tener también en el nuevo móvil. WhatsApp, Twitter, Instagram, Waze o Dropbox son algunas de las que te darán un mejor uso en el día a día.

Establece tus parámetros de seguridad

Cuando inicies el móvil deberás elegir un patrón de desbloqueo, aunque dependiendo del terminal podrás desbloquearlo también con la huella o incluso con la cara. No olvides ponerle una buena seguridad a tu terminal si no quieres que cualquiera pueda entrar y trastear con tus fotos o cotillear tus conversaciones. Protege siempre tus datos. Hay aplicaciones que te pueden ayudar a ponerle una contraseña a determinadas aplicaciones si no quieres que nadie entre en tus datos bancarios o en tus conversaciones íntimas.

Protege tu móvil

Puede parecer una tontería o algo que ya sabemos, pero cuando estrenas móvil lo último que quieres es que le suceda algo y al desembolso inicial haya que sumarle el arreglo de una pantalla rota, o incluso que podamos estropear el móvil en los primeros días por una caída o un descuido. Elige una funda y piensa la opción de ponerle un cristal templado a la pantalla. Será un pequeño coste extra pero te evitarás disgustos más caros.