No, utilizar el iPhone 12 no provoca heridas en las manos, ¿otro bulo?

Los nuevos teléfono de Apple se han ganado un lugar destacado en la actualidad en estas últimas semanas, lógicamente porque acaban de llegar al mercado y los usuarios están palpando ya qué es lo que son capaces de ofrecer estos dispositivos, muchas veces para bien, y otras tantas veces por aspectos negativos. Es el caso que acabamos de conocer, y que nos ha producido bastante sorpresa. Porque son varios los usuarios que se han quejado de cortes y roces importantes en las manos al utilizar estos teléfonos durante un tiempo prolongado. Algo que sin duda cuesta creer, pero que podría tener su lógica.

¿De verdad están produciendo cortes en las manos?

Una de las principales novedades de estos nuevos iPhone 12 ha sido un cambio importante en su diseño. Este ha pasado a recuperar aquel de los iPhone 4 o 5, incluso del primer SE, en el que los bordes y la parte trasera en completamente rectos, con un aspecto mucho más afilado en general. Pues bien, puede ser precisamente a causa de ese nuevo diseño afilado como estos usuarios se han visto afectados en sus manos por sostener durante mucho tiempo el teléfono.

La presuntas heridas | Publicaciones de la red social Weibo

Son varias las fotos que han compartido los usuarios chinos con estas imágenes con las presuntas secuelas de sostener los nuevos iPhone durante mucho tiempo. Mostrando cortes en los dedos y diferentes marcas que habrían sido generadas por el nuevo diseño del teléfono. No sería la primera vez que un dispositivo metálico y bien afilado puede crear este tipo de lesiones, pero parece que detrás de todo esto hay más que nada una burla a los nuevos teléfonos de Apple, más que ser un verdadero problema para los usuarios.

Exageración, más que un verdadero problema

Por lo que hemos conocido gracias a los medios chinos, parece que estas publicaciones en las redes sociales de aquel país, como Weibo, lo que hacen es parodiar algo que sí que están sufriendo los usuarios de los iPhone 12, como es un nuevo diseño que hace más difícil el agarre. Parece que hay bastantes usuarios que no se sienten cómodos sosteniendo los nuevos teléfonos de la firma de Cupertino, precisamente por sus líneas rectas. Estas no favorecen a un buen agarre del terminal, que por sus bordes afilados después de bastante tiempo en las manos se convierte en algo incómodo de sostener. Pero nunca hasta el punto de que vaya a provocar cortes y rozaduras en las manos. Sería bastante extraño que una empresa como Apple no hubiera prestado atención en el ensamblaje del teléfono y permitiera bordes afilados en sus dispositivos. Por tanto estamos todo apunta a cierta exageración de uno de los nuevos aspectos de los iPhone 12, como es su diseño, que parece que para algunos no es tan cómodo como el de sus predecesores y han llevado esto hasta el extremo, con fotos que podrían ser perfectamente montajes con los que llamar la atención, y convertir en un problema grave algo que no pasa de anécdota afortunadamente para los consumidores.