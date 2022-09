Xiaomi lanza una nueva cerradura inteligente con reconocimiento facial 3D

Si hay un producto popular de Xiaomi son las cerraduras inteligentes, estas no se encuentran a la venta en España, pero son muchos los que ya las han importado desde China para poder hacer más seguro su hogar y también su negocio. Y es que hoy hemos conocido un nuevo modelo que viene a mejorar lo que ya parecía difícil. Ahora la marca ha lanzado Xiaomi Face Recognition Smart Door Lock, una cerradura inteligente que es capaz de ofrecernos multitud de métodos de autenticación por parte de los usuarios. Una cerradura que sin duda es de lo más completo que ha lanzado la firma china.

Así es la nueva Xiaomi Face Recognition Smart Door Lock

Sin duda el aspecto más llamativo de esta cerradura es que cuenta entre otros muchos métodos, con reconocimiento facial. Y no uno cualquiera, sino muy similar al Face ID de Apple, ya que es capaz de crear un mapeado del rostro del usuario en tres dimensiones. Por tanto, cuenta con sensores de profundidad que pueden reconocer todas las peculiaridades de nuestro rostro y compararlas con las que tiene almacenadas entre las personas autorizadas a acceder. Además de este sensor cuenta con una NPU, unidad de redes neuronales, que es capaz de acelerar el procedimiento de reconocimiento de cada persona.

Xiaomi Face Recognition Smart Door Lock | Xiaomi

Xiaomi asegura que desde que dista menos de un segundo desde que se reconoce al sujeto hasta que se abre la puerta. Estamos hablando de que esta cerradura cuenta con métodos para reconocer al usuario tan sofisticados que se consideran de nivel bancario, como la cámara infrarroja de alta resolución. De hecho, esta cerradura cuenta con una tasa de error de solo el 0,0001%. Pero hay muchos más métodos para abrir esta cerradura, no solo el facial. Ya que podemos usar también la huella gracias al lector incorporado en esta.

Xiaomi Face Recognition Smart Door Lock | Xiaomi

También podemos abrirla mediante conectividad Bluetooth desde una app en el móvil, o bien desde el propio Wifi. Por tanto, es evidente que son muchos y diversos los modos que tenemos a nuestro alcance para poder abrir la cerradura, adaptándose así a cada usuario o circunstancia en la que se utilice. Como es lógico, esta cerradura cuenta con una batería que hay que recargar cada cierto tiempo. Esta ofrece una gran autonomía, de nada menos que seis meses de uso con una carga completa. Esta se realiza a través de un conector USB tipo C.

Una cerradura que sin duda sigue con la tradición en estos productos por parte de Xiaomi, que cuenta ya con una dilatada trayectoria en este aspecto. La nueva cerradura llega al mercado con un precio de unos 290 euros al cambio. No es barata, pero desde luego con toda la tecnología que atesora no nos extraña este coste. De todas formas, puede ser una cerradura perfecta para entornos de negocios, donde seguramente se amortice de manera mucho más rápida que en una vivienda convencional. No es de esperar que esta cerradura llegue a España, pero es algo que nunca deberíamos descartar.

