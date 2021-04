Uno de los futuros móviles de Xiaomi contaría con cámara de 200 megapíxeles

Las cámaras de los teléfonos móviles han cambiado mucho en los últimos años, y han borrado prácticamente del mercado a las tradicionales cámaras digitales que la gran mayoría de nosotros utilizábamos cuando las de los teléfonos móviles eran muy básicas. Es normal encontrar incluso en los teléfonos más baratos tres o cuatro cámaras traseras, y cada vez con más resolución. Tras unos años de tregua, donde la mayoría de cámaras móviles eran de 12 o 13 megapíxeles de resolución, en los últimos dos o tres años esa cifra se ha multiplicado. El actual techo son los 108 megapíxeles de los sensores de muchos móviles, algo que podría quedar completamente obsoleto este mismo año, si tenemos en cuenta las informaciones acerca de nuevos móviles que están desarrollando tanto Xiaomi como Samsung.

Las cámaras de 200 megapíxeles, más cerca

Hace ya tiempo que conocemos que esta carrera por los sensores cada vez más grandes está muy avanzada, y que de hecho los procesadores que están montando ahora muchos móviles pueden albergar sensores de hasta 200 megapíxeles. Pero ahora la evidencia es mayor, ya que son varias las informaciones que apuntan al lanzamiento de móviles con cámaras de 200 megapíxeles. En este caso las informaciones vienen de China, y apuntan a que Xiaomi está trabajando en un nuevo teléfono que contará con una gran cámara de 200 megapíxeles. Esta afirmación viene de la mano de uno de los filtradores más célebres de China, Digital Chat Station.

Móvil con cámara de 108 megapíxeles | Photo by Shiwa ID on Unsplash

Este asegura que la firma china prepara un Smartphone con cámara de estas características, y que todo apunta montará un sensor de Samsung, como hemos visto en el caso de los 108 megapíxeles y el sensor de la propia firma coreana que llegó por primera vez al mercado en un móvil de Xiaomi. Así que todo apunta a que se repetirá la historia, y que Xiaomi estrenará este nuevo sensor enorme con una resolución de 200 megapíxeles, el más grande que haya montado nunca un teléfono móvil. Desde hace semanas se sabe, tal y como han desvelado otros filtradores, que Samsung ya trabaja en un sensor ISOCELL de 200 megapíxeles.

Pero parece que este no va a ser ni mucho menos el techo de los sensores móviles en sus cámaras. Ya que también hemos conocido detalles recientemente de que Samsung también estaría trabajando en un sensor de 600 megapíxeles para teléfonos, pero no parece que esté cerca ni mucho menos, y primero tendremos que recibir con los brazos abiertos a los móviles con cámaras de 200 megapíxeles. Un sensor más grande no siempre es sinónimo de mejores fotos, sí más grandes, ya que las imágenes que se captan pueden tener un tamaño enorme, pero no siempre tienen la mejor calidad.

Lo mejor de los sensores con gran tamaño es que pueden captar más luz si cuentan con la tecnología adecuada, con píxeles más grandes. De hecho estamos viendo cómo topes de gama que contaban con sensores de 108 megapíxeles en 2020, ahora utilizan nuevos sensores de 50 megapíxeles que ofrecen mejores prestaciones. Pero evidentemente un sensor de 200 megapíxeles es una herramienta de marketing muy poderosa.