Todos los nuevos móviles que se presentarán en el mes de mayo

Non-stop. El mercado de los smartphones no para y después de un mes de abril relativamente tranquilo, en el que hemos podido ver los nuevos terminales de la gama A de Samsung, mayo se presenta con múltiples eventos y nuevos smartphones, cada uno con sus diferencias. Esto es lo que conocemos hasta ahora de las presentaciones de mayo.

7 de mayo: Google Pixel 3a

Los primeros en aparecer en escena en el trepidante mes de mayo serán los nuevos Google Pixel 3a y Pixel 3a XL. Estos dos nuevos terminales que entroncarán con el Pixel 3 y el Pixel 3 XL presentados en octubre en Londres tendrán como principal característica algunas mejoras en el rendimiento de la cámara fotográfica, algo por lo que los Pixel destacan sobre su competencia.

Por lo demás, se espera que estos dos nuevos terminales tengan unos materiales de menor calidad que sus hermanos mayores, como plástico en los recubrimientos, velocidad de procesadores o resolución de la pantalla, toda vez que el objetivo de Google es que sean más baratos para poder luchar en la gama media.

14 de mayo: One Plus 7 y One Plus 7 Pro

Si todos los rumores son ciertos, el 14 de mayo, solo una semana después de la presentación de los Google Pixel 3a, llegará al mercado la nueva apuesta de la compañía china One Plus, con el lanzamiento del One Plus 7 y, posiblemente, el One Plus 7 Pro.

Lo que se ha filtrado hasta la fecha es que el One Plus 7 tendrá posibilidad de conexión con 5G y, según algunos renders, una cámara frontal pop-up; es decir, que únicamente aparecerá en escena cuando el usuario seleccione la opción de hacer selfies. De este modo, la pantalla quedará totalmente libre y sin ningún tipo de “notch” o agujero similar. Será resistente al agua y tendrá la posibilidad de ser cargado sin cables.

21 de mayo: Honor 20 y Honor 20 Pro

La hermana menor de Huawei también tendrá su dosis de protagonismo en el mes de mayo con un evento que se celebrará en Londres el 21 de mayo. Allí se presentarán el Honor 20 Lite, el Honor 20 y el Honor 20 Pro, y seguirán la línea de lo ya presentado con el Huawei P20 Pro.