Todos estos móviles de Xiaomi dejarán de recibir actualizaciones de seguridad

Lamentablemente, el soporte de los dispositivos electrónicos que compramos, sean del segmento que sean, tienen un soporte finito. Este ha sido, en el caso de los smartphones, tradicionalmente de dos años, pero poco a poco, y sobre todo por la presión de las autoridades, va creciendo hasta niveles impensables hoy en día, que están llegando hasta nada menos que los siete años en los casos más extremos, como son los de los Google Pixel 9. Pero en este caso nos fijamos en varios móviles de Xiaomi que ya están perdiendo la capacidad de recibir actualizaciones de seguridad, porque han alcanzado ya un cierto tiempo en el mercado.

¿Qué teléfonos pierden esta facultad?

Hablamos de móviles que van a dejar de recibir tanto actualizaciones de seguridad como de las más importantes relacionadas con nuevas funciones del sistema operativo. En general, no recibirán nuevas versiones de software de ningún tipo, y, por tanto, en este caso quedan a merced de que terceros desarrolladores sigan ofreciendo soporte para sus apps o plataformas en estos teléfonos.

Xiaomi Redmi Note 11 | Redmi

Xiaomi ha actualizado la lista de dispositivos que van a ir dejando de tener este tipo de actualizaciones, y a ella se han añadido un total de nueve nuevos teléfonos, de distintas marcas del gigante chino, como son Redmi o POCO. La lista completa la conforman los siguientes modelos:

Redmi Note 11

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi 10C

Redmi 10 2022

POCO X4 Pro 5G

POCO M4 Pro

Como podemos comprobar, estamos hablando de teléfonos lanzados hace ahora tres años, fecha en la que normalmente suelen decaer las actualizaciones en los móviles más veteranos. Lo normal es que reciban dos años de actualizaciones de sistema operativo, así como de tres años de actualizaciones de seguridad. Por tanto, estos teléfonos ya no recibirán nuevas versiones tanto de HyperOS como de Android, ya que como sabéis, estas no siempre van de la mano.

Obviamente, poco se puede hacer para enfrentarse a este fin del soporte, salvo cruzar los dedos para que ningún problema de seguridad o falla pueda coger desprevenido a nuestro teléfono. Y es que salvo que seamos un objetivo muy suculento para los hackers, lo normal es que, con las precauciones más comunes, podamos seguir utilizando nuestro teléfono con normalidad.

El mayor problema en estos casos viene, con el paso de los años, en el soporte de diferentes apps para estos sistemas obsoletos, y es que no sería raro que determinadas apps pudieran dejar de funcionar. Aunque esto debería ocurrir mucho más adelante. En estos casos, lo mejor, si se puede, ir buscando un sustituto para nuestro teléfono, que eso sí, ya cuente con al menos cinco años de actualizaciones, móviles que afortunadamente son cada vez más habituales, incluso cuando hablamos de la gama media, ya no es nada exclusivo de la gama alta desde luego.

Esperemos que tu teléfono no esté en esta lista, pero si lo está, debes saber que no se acaba el mundo, y que vas a poder seguir utilizando tu teléfono perfectamente en el día a día sin más novedad, los problemas deberían llegar dentro de varios años, así que no nos preocupemos más de lo necesario.