Todo lo que tienes que saber de Android 9 Pie: así funcionará la inteligencia artificial en tu móvil

La inteligencia artificial es el nuevo pilar de los móviles con el último sistema operativo móvil de Google, Android 9 Pie para controlar de manera más eficiente el teléfono.

“Hemos creado Android 9 para que aprenda de ti y para que funcione mejor a medida que lo utilizas. Android 9 se adapta a tu vida y a cómo deseas usar tu teléfono, desde predecir tu próxima acción antes de que la realices a priorizar el consumo de la batería para las apps que más utilizas e, incluso, ayudarte a desconectarte de tu teléfono al final del día”, explica Google en un comunicado.

¿Cuáles serán las nuevas funciones que poco a poco incluirán todos los fabricantes de móviles que usan Android? Principalmente, las siguientes.

1.- La Batería Adaptativa (Adaptive Battery).- La inteligencia artificial aprenderá de tus patrones de uso del móvil para optimizar el consumo de la batería solo en las apps o servicios que más utilizas.

2.- Brillo Adaptativo (Adaptive Brightness).- La IA aprende de tus preferencias en brillo, teniendo en cuenta la luz ambiente, y lo hace de forma eficiente para maximizar el consumo del dispositivo.

3.- App Actions predice lo próximo que deseas hacer.- Por ejemplo, indica Google, al conectar tus auriculares, aparecerá tu listado de canciones favoritas.

4.- Slices, solo disponible el próximo otoño, lleva una parte de la interfaz de usuario de tus app favoritas a la pantalla del dispositivo, incluyendo, por ejemplo, Google Search.

5.- Nuevo sistema de navegación con un único botón de inicio. Puedes desplazarte con el dedo hacia arriba desde cualquier lugar para ver previsualizaciones en pantalla completa de apps recientemente usadas y sencillamente dar un ligero toque para acceder ellas.

6.- Smart Text Selection (que reconoce el significado del texto que seleccionas y sugiere acciones relevantes) ahora funciona en la vista general (Overview) de tus apps.

7.- Ajustes rápidos (Quick Settings).- Para mejores capturas de pantalla, controles de volumen simplificados, un botón de confirmación de rotación y un mecanismo más fácil para gestionar las notificaciones.

8.- El Tablero de Control (Dashboard).- Es aquí donde tu móvil te comunica cómo pasas el tiempo con tu dispositivo, incluyendo el tiempo que dedicas a las apps, las veces que has desbloqueado el teléfono y las notificaciones que has recibido. Es una de las novedades de Google para hacer un uso menos adictivo del móvil.

9.- App Timer.- El temporizador de aplicaciones establece límites de tiempo para las apps y oscurece el icono de la aplicación para recordarte que rebasas dicho límite.

10.- No molestar (Do Not Disturb) silencia no solo las llamadas telefónicas y los textos, sino, además, las interrupciones visuales que aparezcan en tu pantalla.

Google informó que un aviso de actualización de Android 9 Pie se desplegará desde hoy en los móviles Pixel (lo fabricados por Google) y que en los meses de otoño lo harán los smartphones de Essential, Huawei, HMD Global, OnePlus, Oppo, Razer, Samsung, Sony Mobile, Transsion, Vivo y Xiaomi, tanto en su próximas novedades, como los ya existentes.