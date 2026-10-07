Todo lo que sabemos del Red Magic 12 Pro+ antes de presentarse

Sin duda, es uno de los móviles que más expectación está levantando en las últimas semanas. Será el móvil gaming más avanzado de los próximos meses, y está a punto de ser una realidad. De hecho, RedMagic ya ha comenzado la campaña de reservas de este teléfono, con interesantes packs de accesorios que pueden llegar a tener un coste real de más de 600 dólares, por lo que hablamos de una serie de bonus por hacerse con el nuevo teléfono que más de un seguidor de la marca va a agradecer y les va a convencer de abonar los dólares que cuesta inscribirse en esa reserva, que lamentablemente de momento solo se da en China.

Pero, ¿qué esperamos de este nuevo RedMagic?

Pues sin duda alguna estamos ante una de las grandes bestias tecnológicas de este 2026, y sobre todo de cara a 2027. Empezando no solo porque va a contar con el potente Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, sino porque este ha demostrado en los test de rendimiento ser el más potente que ha pasado por sus pruebas, incluso frente a otros móviles que cuentan con el mismo chip, en este caso, RedMagic ha conseguido darle un plus de potencia.

Apareció en la plataforma de Geekbench 7 bajo el modelo Nubia NX819J, alcanzando una puntuación de 3,677 puntos en las pruebas de un solo núcleo (single-core) y 12,679 puntos en las pruebas de múltiples núcleos (multi-core). Esto coloca al Red Magic 12 Pro+ por delante de cualquier otro teléfono inteligente probado hasta el momento con este mismo chipset.

Será un dispositivo significativamente más ligero, delgado, estrecho y con esquinas más suaves y redondeadas en comparación con las líneas rectangulares de su predecesor, el Red Magic 11 Pro+. Con este estético se busca ofrecer un agarre sustancialmente más cómodo tanto para largas sesiones de videojuegos como para el uso diario.

Sobre el panel frontal, RedMagic ha conseguido reducir el bisel negro que rodea la pantalla desde los 1.25 mm de la generación anterior hasta tan solo 0.96 mm. Asimismo, la marca continúa apostando por la integración de la cámara frontal oculta debajo de la pantalla, lo cual permite mantener una superficie totalmente limpia, ininterrumpida y sin muescas ni orificios.

El fabricante ha avanzado que ha perfeccionado la experiencia del sistema operativo para que el dispositivo resulte mucho más versátil y práctico en tareas cotidianas no relacionadas con juegos. Y según las filtraciones que se han ido conociendo, tendrá una impresionante batería de 8.400 mAh, acompañada por soporte de carga rápida por cable de 120 W y carga inalámbrica de 80 W.

Para quienes estén pensando en hacerse con él cuando llegue a España, no está de más conocer que en esta ocasión, uno de los regalos que se entregarán con el nuevo RedMagic 12 Pro+ será el Red Magic Cooler 8 Pro, un gran ventilador para reducir el improbable sobrecalentamiento del dispositivo durante las jornadas de juegos más exigentes.