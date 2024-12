Todo lo que esperamos del Xiaomi 15 Ultra que llegará en 2025

Hoy hemos repasado los tres móviles más esperados de 2025, y aunque no estaba este teléfono de Xiaomi entre ellos, no es ni mucho menos por demérito propio. Y es que aunque será un móvil esperado, la realidad es que no supondrá un antes y un después en la gama de la marca, ni tampoco entre los teléfonos con mejores cámaras del mercado, lo que no evitará que sigua siendo seguramente el móvil con la mejor cámara, y es que cada vez es más difícil innovar en este campo.

Lo que conocemos hasta ahora

Como es habitual, las filtraciones nos permiten conocer más o menos lo que esperar del futuro móvil de alta gama de Xiaomi, el que será su teléfono más avanzado en todos los aspectos. Como sabéis, este modelo suele llegar después del debut de la gama, que se produjo el pasado mes de octubre, a finales. Este terminal una vez más presumirá de un aspecto fotográfico único, liderado además por la prestigiosa firma de fotografía Leica.

Xiaomi 14 Ultra | Xiaomi

En este aspecto, la cámara contará una vez más con el sensor más grande del mercado. Este contará con una resolución de 200 megapíxeles, con teleobjetivo, superando así al sensor principal de su predecesor, que era de 50 megapíxeles, aunque recordemos que con un gran tamaño de una pulgada. Es de esperar que el resto de sus sensores, que serán otros tres más, sigan contando con resoluciones de 50 megapíxeles. Recordemos que el Vivo X200 Pro ha estrenado la lente periscópica con mayor resolución, con 200 megapíxeles, aunque con un tamaño inferior de 1/1.4 pulgadas.

Xiaomi 14 Ultra | Xiaomi

Por supuesto, esperamos el procesador Snapdragon 8 Elite como el que moverá su espectacular rendimiento, que se espera sea de primer nivel, lo que podemos esperar de un móvil tope de gama de 2025. Aunque sabemos que los chinos trabajan en su propio chip, que es poco probable que esté listo para cuando se lance este teléfono. Otra de las grandes novedades la encontraremos en la batería, que siguiendo la tendencia del mercado actual, aumentará su capacidad entre un 10 y un 15% sin aumentar el grosor del dispositivo. De hecho, se espera que esta cuente con una gran capacidad de 6000 mAh.

La batería debería seguir contando con una carga rápida de unos 90 W, por lo que en este aspecto mejorará notablemente, con una autonomía que crecerá en proporción a la capacidad. La pantalla también contará con mejores especificaciones, aunque no se han desvelado todavía, lo que se rumorea es que esta recibirá mejoras por parte de Xiaomi. Si nos fijamos en la de su predecesor, el Xiaomi 14 Ultra, podríamos esperar mejoras en el brillo, que podría llegar a superar los 4000 nits de pico, frente a los 3000 nits actuales.

Esta sería sin duda una de sus mejores novedades. También podemos esperar un software renovado, con la nueva capa HyperOS 2.0, que llegará bajo el nuevo sistema operativo Android 15 y que acaba de liberarse en sus compañeros de gama, los Xiaomi 15. Sobre su presentación, todos esperamos que sea una realidad en el próximo MWC de Barcelona, que se celebrará a finales de febrero. Ahí es cuando conocimos a su predecesor el pasado invierno.