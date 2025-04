¿Tienes uno de estos teléfonos Xiaomi? Ya puedes actualizar a Hyper OS 2.0

Xiaomi sigue con el despliegue de la última versión de su sistema operativo basado en Android. Y ya tenemos unos cuantos modelos que han recibido esta mejora. Pues que sepas que llega una nueva hornada, y si tienes uno de estos teléfonos o tablets Xiaomi, ya puedes actualizar a HyperOS 2.0.

Ten en cuenta que ya hay unos cuantos modelos del fabricante con HyperOS 2.0, pero todavía faltan muchos dispositivos por recibir esta esperada actualización. Ahora, traemos buenas noticias, yaque Xiaomi ha empezado un nuevo despliegue de HyperOS 2.0 a 26 dispositivos Xiaomi, POCO y Redmi.

Estos teléfonos Xiaomi ya se pueden actualizar a HyperOS 2.0

HyperOS for Pad | Xiaomi

Aunque no todo son buenas noticias, ya que estos modelos no recibirán más actualizaciones: tras la llegada de HyperOS 2.0, no esperes nuevas versiones.

Sin más, te dejamos el listado completo de modelos compatibles. ¿Está el tuyo entre ellos? También te vamos a explicar cómo actualizar a HyperOS 2.0.

Teléfonos Xiaomi que reciben HyperOS 2.0

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE

Tablets Xiaomi que reciben HyperOS 2.0

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Teléfonos Redmi que reciben HyperOS 2.0

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Explorer (Discovery)

Redmi Note 12

Redmi Note 12 Pro Speed Edition

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi K60E

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50i Pro

Redmi K50i

Teléfonos POCO que reciben HyperOS 2.0

POCO X4 GT Pro

POCO X4 GT

POCO X5 Pro 5G

POCO F4 Pro

POCO F4 GT

Cómo actualizar mi Xiaomi a HyperOS 2.0

Si tienes uno de los equipos que aparecen en este listado, que sepas que los pasos a seguir para actualizar no revisten mayor misterio.

Abre lo ajustes en tu teléfono o tablet

Baja hasta el final y pulsa en Sobre este dispositivo

Verás que aparece la correspondiente actualización, pulsa en Descargar e instalar.

Espera a que la actualización finalice.

Ten en cuenta que es posible que tu teléfono tarde en reiniciarse. Es completamente normal, por lo que ten un poco de paciencia.