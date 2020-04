Estamos ante un punto de inflexión histórico para la industria del software fabricado en China pues se abre la posibilidad a no depender de Google para el funcionamiento del móvil.

A finales del mes pasado se lanzaba oficialmente el Honor V30, el primer modelo equipado con HMS que viene para sustituir a los servicios de Google en sus móviles. ¿Cuál es la diferencia entre ambos sistemas? ¿En qué afecta a los futuros móviles de Huawei?.

HMS vs GMS | Pixabay

¿Qué es HMS?

Huawei Mobile Services (HMS) viene a ser la alternativa de la firma china para que sus móviles puedan sobrevivir sin los Google Mobile Services (GMS). La propia firma china lo define como “un ecosistema para aplicaciones creado por los de desarrolladores globales basado en la estrategia de dispositivos de todo escenario de Huawei y sus aplicaciones de desarrollo propio y capacidades de servicio.”

LOS GMS de nuestro móvil sirven para hacer funcionar las API (servicios de aplicaciones) de localización, pagos, conectividad, etc... y son imprescindibles para hacer funcionar famosas apps como Google Maps o Google Pay. Puesto que los nuevos móviles de Huawei no cuentan con estos GMS, no pueden hacer uso de estas apps.

Por este motivo el fabricante chino ha desarrollado su alternativa, por ahora conocida como HMS y que sirve para crear sus propias APIs al igual que hoy en día hacen otras plataformas como Facebook o Amazon. Sobre el papel podríamos decir como si Huawei estuviera dando vida al motor que mueve Android, sin depender de Google.

¿HMS o GMS?

Tanto HMS como GMS ejecutan Android Open Source Project (sistema Android) y ambos admiten aplicaciones de Android. Sin embargo, algunas aplicaciones de Android que requieren el soporte de Google pueden no funcionar correctamente en la plataforma Huawei Mobile Services (HMS).

Por este motivo Huawei está ofrece sus alternativas a las apps de Google basándose en los servicios móviles de Huawei (HMS). En ligar de Google Play Store tenemos Huawei AppGallery, en vez de Google Assistant tenemos Huawei Assistant, Huawei Browser en vez de Chrome, Huawei Cloud en vez de Google Drive, Huawei Wallet para realizar nuestros pagos sin depender de Google Pay , Huawei Video, Huawei Music, y muchas más.

Según el CEO de Huawei Consumer Business, Yu Chengdong, "en comparación con GMS Core, HMS Core tiene mejores capacidades de servicio de aprendizaje automático, que pueden brindar capacidades de IA más potentes y pueden admitir varias aplicaciones". Al mismo tiempo, HMS Core también admite funciones como el reconocimiento estéreo 3D, la detección de rostros múltiples y el reconocimiento de 7 expresiones faciales que GMS Core no tiene.

¿Es suficiente?

Sin embargo, aunque de cara a la galería no suena mal, queda la duda de si la marca va a contar con el beneplácito de los usuarios y usar estos servicios en vez de optar por otras marcas donde puedan contar con las apps de Google. Sobre el papel no debería haber grandes diferencias a la hora de usar el móvil, como tampoco las hay entre Android y iOS, pero es el cliente quien dará la razón, o se la quitará, a Huawei.