Tendrás que prestar más atención a tu iPhone cuando lo desbloquees con mascarilla

Hace unas semanas conocíamos que una de las mayores demandas de los usuarios de los iPhone estaba cerca de ser escuchada. Y es que la próxima versión del sistema operativo de Apple, iOS 15.4, contará con un método para poder desbloquear el teléfono, aunque llevemos puesta la mascarilla. Y es que desde que comenzó la pandemia este ha sido un aspecto muy molesto para los usuarios de los iPhone, que no han podido desbloquear su teléfono con el Face ID llevando la mascarilla, algo que ha ocurrido la mayor parte del tiempo al estar fuera de casa. Ahora eso que está a punto de cambiar, va a necesitar también de algo de colaboración por parte de los usuarios de los iPhone.

Habrá que prestar más atención

Eso es lo que advertirá Apple a los usuarios del iPhone cuando introduzca la nueva función del Face ID, que permitirá reconocernos incluso en el momento de llevar una mascarilla puesta. Y es que con media cara tapada por esta, habrá que prestar especial atención a determinados aspectos de nuestro rostro, que pueden ser reconocibles y distintivos para poder identificarnos. Por eso cuando utilicemos esta nueva función tendremos que mantener los ojos abiertos, por lo que no nos servirá utilizar el Face ID como hasta ahora.

Face ID | Apple

Y es que actualmente, aunque no miremos fijamente al teléfono, o incluso aunque no tengamos los ojos completamente abiertos, vamos a poder desbloquear el teléfono fácilmente. Sencillamente porque el Face ID puede comprobar otros rasgos de nuestro rostro, más allá de los ojos. Al no ser posible llevando la mascarilla, ya sabemos lo que nos tocará, prestar atención o mirar fijamente al teléfono cuando queramos desbloquear el terminal. Así que todo apunta a que esta nueva funcionalidad nos pedirá algo a cambio para que sea completamente efectiva.

Y es que Apple se ha resistido a renunciar al Face ID incluso en tiempos de pandemia. Mientras que hemos visto cómo llegaban los lectores de huellas integrados en el encendido de los iPad Air, o cómo los lectores bajo la pantalla ya son algo habitual incluso en la gama media de los móviles Android, Apple se sigue resistiendo y es especialmente tozuda manteniendo el Face ID en sus iPhone a pesar de que existen formas más prácticas y extendidas de resolver un problema como el del Face ID y la mascarilla. Desde luego los de Cupertino no son fáciles de convencer en este aspecto, y van completamente a su ritmo en el mercado.

iOS 15.4 debería llegar pronto, para que al menos, aunque sea tarde, los usuarios de estos teléfonos puedan vestir sus mascarillas sin condicionantes. Y es que cuando llegue esta nueva característica, es probable que el uso de las mascarillas sea ya residual, e incluso no sea necesario tan siquiera en interiores. Una función que ya nos hubiera gustado ver en los iPhone hace un año o año y medio, y no ese parche que hace necesario tener un Apple Watch para poder desbloquear el iPhone con una mascarilla puesta. Aunque como suele decirse, más vale tarde que nunca, en este caso en clara alusión a Apple.