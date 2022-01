Con iOS 15.4 podrás desbloquear tu iPhone con la mascarilla puesta y sin Apple Watch

No cabe duda de que la pandemia nos ha afectado a millones de personas de formas muy distintas. Los usuarios de los iPhone lo han notado especialmente en el día a día, al encontrarse de repente con una situación inédita, y tener que volver a desbloquear sus teléfonos con un PIN, un método más propio de los móviles de hace una década. Esto ha ocurrido con la llegada de las mascarillas a nuestra vida, impidiendo la correcta identificación a través del Face ID, el método de verificación biométrico que incorporan los iPhone desde hace años. Este sistema no puede reconocernos conuna mascarilla, aunque es algo que parece está cerca de ser resuelto por fin, y sin la necesidad de contar con un Apple Watch.

Nuevo método para reconocernos con mascarilla

Eso es lo que se ha descubierto ahora en la beta de iOS 15.4, una nueva funcionalidad que se llevaba mucho tiempo rumoreando y que parece por fin va a ser una realidad. Estamos hablando de un método que nos podrá reconocer incluso con la mascarilla puesta. Y es que parece que, en lugar de fijarse en la fisionomía de nuestro rostro al completo, cuando llevemos la mascarilla, el reconocimiento facial se limitará a nuestros ojos. De tal forma que, aunque llevemos la mascarilla puesta, será posible tener el iPhone desbloqueado con solo mirarlo. Esto es algo que lógicamente implica un cambio en los algoritmos del Face ID, para adecuarlos a la nueva realidad.

En la beta se recomienda que miremos al dispositivo, y que no se utilicen gafas de sol, ya que con ellas no será posible realizar la comprobación. Lago lógico, porque como sabéis, el Face ID no se limita a comparar dos imágenes, la de nuestro rostro tipo con la de nuestro rostro real en un plano de dos dimensiones. Sino que gracias al escáner LiDAR es capaz de hacer un mapeado en tres dimensiones del rostro, y comparar cientos de puntos concretos de nuestro rostro tridimensionalmente, para comprobar que somos nosotros, por lo que no sirve utilizar una foto.

Lo que hará ahora este Face ID, es comprobar en tres dimensiones las facciones de alrededor de nuestros ojos. Una forma única que será capaz de reconocer el Face ID en fracciones de segundo, tan rápido como suele hacerlo con el resto del rostro. Para poder utilizar el iPhone con mascarilla será necesario activar una nueva funcionalidad en los ajustes de los teléfonos, dentro de “Face ID y código” ahí será donde veamos la nueva función “Usar Face ID con mascarilla” Una gran novedad que seguro reciben con los brazos abiertos muchos usuarios. Y es que hasta ahora para poder desbloquear el teléfono automáticamente llevando mascarilla, era contando con un Apple Watch en la muñeca. Algo que lógicamente no todos se pueden permitir, por lo que es de agradecer este gesto de Apple para sus usuarios. Un iOS 15.4 que todavía tiene por delante algunas semanas de desarrollo para llegar de forma definitiva a vuestros iPhone.