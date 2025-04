Los teléfonos de concha están de moda, Maxcom acaba de lanzar dos nuevos modelos

Durante muchos años conocidos como móviles de concha o castañuela, estos clásicos teléfonos tienen ahora una extensión de sí mismos en los móviles plegables, los tipo Flip, que se basan en el mismo factor de forma, pero doblando su pantalla. Pero hay alternativas mucho más baratas a todo esto, gracias a dispositivos como los que ha presentado ahora el fabricante Maxcom. Y es que ha lanzado dos teléfonos de tipo concha, con características muy básicas, al estilo de los tradicionales teléfonos de hace un par de décadas.

Ficha técnica de los nuevos Maxcom MM815 y MM835 4G

Se trata de dos teléfonos con formato de concha, pero que tienen un diseño muy diferente entre sí. Están pensados para disfrutar aquello básico en un teléfono, como son las llamadas de calidad, recibir mensajes SMS, y por supuesto contar con una autonomía que pueda extender muchos más días que un smartphone. El modelo MM835 es el más sofisticado de ambos, y tiene un diseño también más elegante.

Maxcom MM815 y MM835 4G | Maxcom

Este cuenta con dos pantallas, la interior tiene 2,8 pulgadas y la exterior 1,77 pulgadas. En ella se pueden ver notificaciones de mensajes y llamadas, sin tener que desplegarlo. Lo mejor de todo es que cuenta con tecnología 4G, lo que permite disfrutar de llamadas con la misma calidad que un smartphone actual, con voces claras, sin ruidos y con una señal muy estable. Con él podemos responder a una llamada con tan solo abrirlo, sin tocar ningún botón.

Viene además con conectividad Bluetooth, así como Radio FM, linterna, calendario o alarma. Las teclas están retroiluminadas y tienen un buen tamaño, perfecto para personas más mayores. Cuenta con un botón de SOS que se puede programar con un número de teléfono en concreto. Además, incluye la base de carga, por lo que podemos cargarlo cómodamente depositándolo en ella.

El Maxcom MM815 tiene unas características más básicas. Tiene una pantalla de 2,2 pulgadas, no hay pantalla en la parte externa, y el teclado físico en este caso no está retroiluminado. En este caso no tenemos llamadas 4G, sino que se conecta a redes tanto 2G como 3G, lo que sigue siendo más que suficiente. También tiene una cámara de fotos integrada, así como Radio FM, alarma y linterna. La batería también nos ofrece muchos días de autonomía, normalmente suele extenderse a una semana o incluso más. Y su peso es de tan solo 92 gramos, nada que ver con los smartphones actuales.

Dos móviles extremadamente sencillos, que pueden ser útiles para muchos tipos de usuarios, no solo para personas mayores que necesitan un móvil sencillo. También para jóvenes y pequeños que necesitan estar en contacto con sus padres sin las distracciones habituales de los smartphones, y también quienes quieren un poco de tranquilidad y alejarse del estrés de los smartphones, que a veces es difícil de sobrellevar con tantas notificaciones.