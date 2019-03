El tamaño y el grosor sí importa en el CES 2015: mejor cuanto más pequeña y delgada

A menos que Apple, Samsung o hasta Microsoft tengan algo que decir, 2015 será un año de transición en el sector de la tecnología de consumo. Aún no está claro cuál será la próxima gran cosa -especialmente ahora que la fiebre de los ponibles ha bajado varios grados- y los fabricantes optan por mejorar lo que existe sin correr grandes riesgos. En el CES se ha visto esta tendencia con grandes lanzamientos, pero sin productos realmente revolucionarios.

Citius, altius, fortius. Más rápido, más alto, más fuerte. El lema de los Juegos Olímpicos de Múnich se puede aplicar perfectamente a la última edición de la feria de Las Vegas: todo debe ser mejor. Eso sí, a veces lo importante es ser más pequeño.

Samsung, por ejemplo, presentó un disco duro externo de 1 TB que cabe sin problemas en una cartera. Portable SSD T1 llega en varias opciones de almacenamiento -parte de los 256 GB- y con un precio inversamente proporcional a su tamaño: 600 dólares la versión de 1 TB. Además, corre. La velocidad de transferencia llega a los 450 MB por segundo. Los coreanos tienen varias divisiones y la de almacenamiento portátil es solo una de ellas, pero podrían utilizar estas innovaciones en sus teléfonos.

Sony, que también tiene más divisiones que el ejército del Imperio Galáctico- ha hecho algo parecido con sus pantallas. X900 C Series 4K TV -lo del atractivo de los nombres es un tema aparte- tiene un grosor de 0,2 pulgadas (unos 5 milímetros). Es decir, este televisor 4K, que utilizará la plataforma Android TV, será más delgado que el Xperia Z3.

Teléfonos, por cierto, no hubo muchos. LG aprovechó para mostrar la nueva versión de un smartphone que, por mucho que lo intenten, no interesa a nadie. G Flex 2 es tan curvo como su predecesor y mucho mejor móvil, pero sigue sin tener sentido. Poder fabricarlo no es un motivo para hacerlo y las ventajas de este dispositivo (el micrófono está más cerca de la boca al hablar y los vídeos se ven de forma más envolvente) todavía no suponen un aliciente para hacerse con uno. En esa curva me maté yo. Al menos ha reducido su tamaño hasta las 5,5 pulgadas y ha mejorado por dentro. Como le diría una abuela a su nieto adolescente: si te estirases estarías más guapo.

Asus sí parece haber dado con la tecla. Tampoco es difícil; es un botón rojo, enorme y en el que pone en mayúsculas “haz un teléfono bueno y barato”. La gama media cobra fuerza y quienes se decidan a reducir los beneficios se harán con una buena porción del mercado. Zenfone 2 ya ha cogido el plato y va a por la tarta.

El modelo de 2015 del móvil de este fabricante especializado en ordenadores estará en el entorno de los 200 dólares y promete una pantalla Full HD de 5,5 pulgadas, un procesador Intel Atom 2 o 4 GB de RAM y una cámara de 13 megapíxeles. Habrá que ver si tiene más de Neymar que de Robinho cuando llegue a Europa, pero por ahora promete.

Por lo demás, se confirman las tendencias que se vieron el año pasado: televisores con pantallas más grandes, marcos más pequeños y curvas más pronunciadas; dispositivos que miden toda nuestra actividad física y se la chivan al teléfono y un interés más que evidente por parte de Apple y Google de ser quienes den la inteligencia a nuestros coches. Sin embargo, para los grandes lanzamientos habrá que esperar, como poco, al Mobile World Congress.