La temida reacción en cadena que querían evitar los responsables del Mobile World Congress, la feria de telefonía móvil más importante del mundo que se celebra en Barcelona, comienza a ser real y no solo una simple suposición. Sobre todo después de que ayer Amazon y hace unos minutos Sony, hayan confirmado que no estarán en la cita de Barcelona, y que lo más que harán serán conferencias online y nunca presenciales. Por tanto si nos centramos en los grandes expositores de la feria, los realmente importantes, y los que tenían realmente algo que decir, empiezan a ser mayoría las ausencias.

Una baja muy importante

Estamos todavía a dos semanas de que empiece oficialmente el Mobile World Congress de Barcelona, pero ya son notables las ausencias que estamos conociendo alrededor de esta edición como consecuencia de la expansión del Coronavirus de Wuhan que se sigue cobrando decenas de vidas todos los días en China y en menor medida fuera de ella. Hasta ahora se ha confirmado la baja de LG, uno de los expositores más importantes, y probablemente el que más tenía que contarnos acerca de sus nuevos móviles, precisamente junto a Sony, que ahora también se ha desmarcado de la feria cancelando su presencia.

El Sony Xperia 5 en el IFA 2019 | Sony

En un comunicado emitido hoy por la firma nipona, han anunciado que la presentación que tenían programada para el lunes 24 de febrero se cancelará, y será sustituida por una online en la que no se ponga en peligro la salud tanto de los empleados de la firma como de los asistentes a la presentación. La frase que mejor lo refleja en el comunicado es esta “A medida que le damos la mayor importancia a la seguridad y el bienestar de nuestros clientes, socios, medios y empleados, hemos tomado la difícil decisión de retirarnos de la exhibición y participar en el MWC 2020 en Barcelona, España.”

Por tanto Sony no solo no realizará la presentación presencial, sino que además se retirará del pabellón y no tendrá presencia alguna con un stand. En su lugar celebrará a la misma hora que estaba planeada la presentación, las 8:30 horas en España del 24 de febrero, una presentación online a través del canal de YouTube de la firma nipona. Esta es la baja más importante junto a la de LG, porque con Samsung y Xiaomi presentando mañana sus topes de gama, eran los principales fabricantes que iban a hacer anuncios destacados en la feria en forma de presentación.

Entre los fabricantes destacados, los que tendrán algo que decir, solo nos quedan Huawei, de la que no se esperan anuncios importantes, o Xiaomi, de la que conoceremos simplemente el precio para su nuevo tope de gama en Europa. Otras firmas chinas como Oppo podrían presentar también nuevos dispositivos en la feria, también versiones ya presentadas en China que se comercialicen a nivel global, pero no se espera tampoco nada potente. Así que con la ausencia de Sony el MWC 2020 de Barcelona queda herido de muerte, no dudamos de que la feria se celebrará, pero los anuncios importantes van a brillar por su ausencia.