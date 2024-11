El Samsung Galaxy S25 Slim da sus primeras señales de vida

Ya queda muy poco para que la nueva gama alta de smartphones de Samsung sea una realidad, de hecho, se les espera para el próximo mes de enero, por lo que en apenas dos meses ya podrían estar presentados. Y este año tendríamos una gran sorpresa entre la gama de teléfonos de la marca, ya que se van a anticipar a Apple, y lanzar una versión más compacta y delgada de sus topes de gama. Si Apple esperar lanzar un iPhone 17 Air, el Samsung Galaxy S25 Slim se anticipará varios meses con su mismo concepto. Y ahora da las primeras señales de vida.

Este sería el Galaxy S25 Slim

Y es que lo normal sería esperar tres nuevos modelos de Samsung Galaxy S25, el estándar, uno Pro y el modelo Ultra, mientras que el FE no se cuenta con él ya que suele lanzarse varios meses después. Y la sorpresa ha sido mayúscula, o no, al conocerse que serán cuatro y no tres los dispositivos que Samsung presente seguramente el próximo mes de enero. El cuarto en discordia se ha dejado ver ahora en una certificación, tal y como lo ha desvelado el medio smartprix.

Y es que han podido cazar entre las diferentes certificaciones a un nuevo dispositivo de la marca, que por su nomenclatura se espera que sea uno de los nuevos integrantes de los teléfonos de alta gama de la marca. Concretamente se trata del SM-S937U. Este sería por tanto el esperado Samsung Galaxy S25 Slim, un nombre que obviamente no es final y que podría ser totalmente distinto en el momento de su presentación.

Esto no confirma que el teléfono se llame así, sino que existe un cuarto modelo de los S25, tal y como se había venido especulando. Y obviamente sería mucha casualidad que justo el año que se espera un modelo adicional, aparezca un cuarto dispositivo listo para presentarse. Como recuerdan desde la fuente, la última vez que Samsung anunció un tope de gama realmente delgado fue hace ya diez años, concretamente el Samsung Galaxy Alpha, que tenía un grosor de tan solo 6,7mm.

Precisamente este año se espera un iPhone 17 Air, que sustituiría al iPhone 17 Plus, y se colocaría como la mejor elección para quienes quieren un teléfono delgado y liviano. Por lo que parece que la tendencia en 2025 va a ser la llegada a las gamas más altas de teléfonos donde prima el diseño delgado y el peso reducido, algo que desde luego se ha ido olvidando en las últimas generaciones que hemos conocido de multitud de fabricantes.

Volviendo al que se ha filtrado, la U del final de su nomenclatura quiere decir que es para el mercado norteamericano, por lo que contrariamente al Z Fold Special Edition presentado hace poco, sí que se lanzaría a nivel mundial. Tenemos muchas ganas de ver qué ha creado Samsung para ampliar la gama de sus topes de gama. Seguramente las últimas innovaciones en baterías de los coreanos tengan mucha culpa de la reducción del perfil de su nuevo teléfono, que si adopta el apellido Slim será para convertirse en el teléfono más delgado de la marca, y en uno de los topes de gama más cómodos de llevar encima con mucha diferencia.