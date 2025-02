El Samsung Galaxy S25 Edge sería incluso más delgado que el iPhone 17 Air

Como ya pasara en la presentación de los Samsung Galaxy S24, la firma coreana nos brindaba su propio One More Thing con el fugaz anuncio de su anillo Galaxy Ring. Este año, en la presentación de los Galaxy S25, hacía lo propio con el nuevo Samsung Galaxy S25 Edge, el cuarto integrante de esta gama, que recupera uno de los nombres más icónicos de la marca, y que presumirá sobre todo de su construcción y perfil ultra delgado. Ahora se han filtrado importantes detalles de su grosor, y su cámara de fotos, que no será exactamente la misma de sus compañeros de gama.

Un Samsung Galaxy S25 Edge aún más delgado

Eso es lo que hemos conocido ahora gracias a uno de los filtradores con mejor reputación alrededor de Samsung, como es Ice Universe. Este ha publicado esta vez en la red china Weibo, donde ha desvelado algunos detalles muy interesantes de este esperado teléfono. Por un lado, lo más esperado es sin duda saber hasta qué punto va a ser un teléfono realmente delgado, y es que podría serlo incluso más de lo que nos han mostrado los coreanos.

Según su filtración, el Samsung Galaxy S25 Edge llegará con un espectacular perfil de tan solo 5,84mm, esto es mucho menos incluso de lo que se ha venido barajando para el iPhone 17 Air, que se espera sea de alrededor de los 6mm. Por lo que la reducción del grosor es bastante elevada si la comparamos con la que se había filtrado previamente, que era de 6,4mm. Desde luego sería el móvil más delgado del mercado y la historia de la marca, en lo que a smartphones se refiere.

Con este perfil, eso sí, la batería tendría que ver sacrificada su capacidad, que se quedaría en 3900mAh. Que no es poco ni mucho menos, pero si se compara con la tendencia actual de baterías de 6000mAh en muchos móviles de alta gama, sí que puede verse como algo escasa, pero es el precio a pagar por tener un perfil tan delgado como el de este teléfono. Por otro lado, este filtrador ha compartido datos de la cámara de fotos.

Concretamente, habría una configuración de cámara dual. Con un sensor principal HP2, el potente sensor de 200 megapíxeles de Samsung, que hemos visto en otros modelos Galaxy S25. Así como un ultra gran angular de 12 megapíxeles. Por tanto, no esperemos un teleobjetivo, y mucho menos un periscopio, ya que con estos grosores es harto difícil integrar todos los componentes que necesitan los smartphones para brindar una imagen de calidad.

Así que desde luego estas informaciones levantan aún más la expectación alrededor de este teléfono, que, si ya se aventuraba delgado, ahora con estas previsiones podría saltar por los aires el mercado con el terminal más delgado que hayamos visto, incluso más que la apuesta que está preparando Apple. Y es que este va a ser el año de los smartphones ultra delgado. Y es que se espera que el principal oponente de este Samsung, sea el iPhone 17 Air.