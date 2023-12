Samsung Galaxy S24: todo lo que esperamos de ellos para comandar la gama alta

Sin duda un año más serán los móviles Android más avanzados y deseados, o al menos eso es lo que espera el grueso de seguidores de la firma coreana. En este caso hablamos de lo que nos podría deparar la presentación de los Samsung Galaxy S24, que podría celebrarse el próximo mes de enero, seguramente en San Francisco. De hecho, el primer gran rumor alrededor de estos teléfonos tiene que ver con su fecha de presentación, que por lo que hemos conocido sería el próximo 17 de enero.

¿Cómo será su diseño?

Pues bien, en este aspecto hay que decir que no se esperan grandes cambios, algo que no se debería tomar a mal, sino como una prueba de que Samsung tiene cada vez más clara su línea en términos de diseño, y que está siendo muy coherente con ella. De hecho, el Samsung Galaxy S24 y el S24 Plus tendrán un diseño prácticamente idéntico, con tres sensores desnudos detrás, sin un módulo que los proteja alrededor.

En cambio, el diseño del modelo Ultra será algo diferente, aunque una vez más casi idéntico al de sus predecesores. Hablamos de un teléfono que conservará su gran tamaño, con una pantalla que estará muy cerca de las 7 pulgadas, y con un cuerpo de esquinas rectas, como los bordes, por lo tanto, con un aspecto más anguloso que sus compañeros de gama. Además, contará de nuevo con un S Pen, que se esconderá en el hueco creado para él en la parte inferior del terminal.

Pantalla

Estos teléfonos llegarán con unos paneles prácticamente idénticos a los de sus predecesores, al menos en tamaño. Con tamaños de 6,1 pulgadas, 6.65 pulgadas y 6.8 pulgadas para los S24, S24 Plus y S24 Ultra respectivamente. Esta presumirá de resolución Full HD+ en el primer, mientras que será WQHD+ tanto en modelo Plus como en el Ultra, y en todos los casos con una tasa de refresco de 120Hz. Por supuesto todos los paneles contarán con tecnología AMOLED LPTO, por lo que la tasa de refresco será variable desde 1Hz.

Procesador

En este aspecto vital de todo teléfono nos encontraremos con nuevos procesadores, como el Snapdragon 8 Gen 3, que no solo será el más potente en móviles Android en 2024, sino que, en este caso, para estos móviles, serán aún más rápidos a la hora de jugar. Porque se tratará de versiones específicas para los Galaxy S24, que contarán con una GPU más potente, y por tanto unos gráficos más solventes.

Cámaras de fotos

Aquí la gran novedad sería el sensor de 200 megapíxeles que ya se estrenaba el pasado año para el modelo Ultra. Repetirá de nuevo en el terminal más avanzado de los coreanos, y lo hará sin duda para ofrecer alguna mejora adicional, pero donde esperamos verdaderas novedades es en el zoom de este teléfono. Y es que en el caso del sensor telefoto de 10 megapíxeles, se verá sustituido por uno con algo menos de zoom, en este caso 5X en lugar de 10X, pero con mucha mayor resolución, pasando de los 10 a los 50 megapíxeles.

Batería

En este caso la gran novedad podría venir de la mano de una nueva tecnología de la que hemos hablado en los últimos meses. Se trataría del apilado de batería, que no es otra cosa que un nuevo método de almacenamiento de energía. Esto quiere decir que podríamos contar al menos en el modelo Ultra con una mayor capacidad, sin aumentar el tamaño, lo que nos ofrecería una autonomía aún mayor sin sacrificar el diseño.