Samsung Galaxy S23: todas las novedades que están llegando a su cámara

A comienzos del pasado mes de febrero conocíamos los nuevos Samsung Galaxy S23, una gama de teléfonos que sin duda destaca por contar con la tecnología más avanzada que haya colocado nunca la marca coreana en un teléfono. Y sobre todo en su cámara de fotos, que es la primera que lanzan con un sensor de 200 megapíxeles en su modelo Ultra. De hecho este es el mejor sensor de 200 megapíxeles que existe, y ahora le vamos a poder sacar más partido con las nuevas funcionalidades que están llegando a estas cámaras en forma de actualización de One UI 5.1, la nueva capa de personalización de los coreanos.

Todas las novedades, que no son pocas

Sin duda son muchas las novedades que están recibiendo en este aspecto los teléfonos más avanzados de Samsung. Y no hay más que ver cómo estas novedades afectan a la integridad de la actividad de la cámara de fotos. Como por ejemplo al autoenfoque, ya que ahora vamos a poder elegir si queremos que se priorice el enfoque de la escena y los sujetos por encima de la velocidad. Esto quiere decir que podemos elegir o bien que la foto se haga lo más rápido posible sin tener que esperar a que se enfoque automáticamente, o todo lo contrario, la fotografía solo se haga una vez que se haya enfocado correctamente.

Samsung Galaxy S23+ | Samsung

A la hora de grabar vídeos en el modo Super Steady, que reduce al máximo las vibraciones, y en condiciones de poca luz, se ha mejorado el típico parpadeo que se da en estas ocasiones en la grabación. También se ha corregido un fallo que aparecía en las fotos tomadas con la cámara principal, que se mostraba con tres rayas verdes intermitentes en el lado izquierdo de la imagen, que ahora desaparecen. También se ha mejorado la estabilidad de la imagen cuando grabamos vídeo en resolución Full HD a 60 fotogramas por segundo.

Se ha mejorado la nitidez de la imagen en esos casos en los que se disparan las imágenes en modalidades de muchos píxeles de resolución y con una luz media. También se ha corregido un fallo que daba como resultado unas fotos mejorables al disparar de noche tras haber cambiado la velocidad de disparo, parece que no se ajustaba bien, y ahora este error se ha subsanado. Otro de los fallos que se ha resuelto es el reconocimiento facial, que no funcionaba después de haber hecho videollamadas con apps de terceros, no nos preguntéis por qué pasaba esto, pero el caso es que está resuelto. Y también se ha mejorado la estabilidad general de los movimientos de cámara.

Además se ha añadido una nueva función de la galería, que nos permite borrar las fotos inmediatamente después de haberlas realizado, incluso si se están procesando de forma posterior, algo que suele ser habitual y momento en el que habitualmente no se pueden eliminar las fotos. Se trata del firmware S91xNKSU1AWC8 y su peso es de prácticamente 1GB, por lo que es recomendable hacerle sitio antes de descargarla. De momento se está extendiendo por Corea del Sur, pero es de esperar que en cuestión de días llegue al resto de regiones. No sabemos si estas mejoras llegarán a otros móviles, porque parecen en su mayoría desarrolladas para pulir el rendimiento específico de los Galaxy S23.