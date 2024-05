El Samsung Galaxy M35 desvela su diseño y primeros detalles

La gama M es en la actualidad la que cuenta con los móviles más asequibles de Samsung, en ella encontramos teléfonos de gama media que nos ofrecen una excelente relación de prestaciones y precio. En este caso hemos conocido las primeras características del Galaxy M35, un teléfono que presumirá también de esas características, y que volverá a convertirse en uno de los móviles más vendidos en este 2024, estamos convencidos. Vamos a conocer todos los detalles que se acaban de filtrar de él.

Diseño ligeramente diferente

A primera vista podría parecernos exactamente igual este teléfono a su predecesor, ya que nos encontramos también tres sensores desnudos en la parte trasera, sin un módulo que lo rodee. Pero sí que hay un cambio, sutil, pero importante, que afecta a la pantalla, y es que en la imagen que se ha filtrado ahora en la consola de Google Play, podemos apreciar que la cámara de fotos delantera ya no está dentro de un notch en forma de gota, sino que están dentro de un orificio, lo que sin duda le sienta muy bien a este teléfono.

Una vez repasado el diseño, podemos fijarnos en otros aspectos de este teléfono, concretamente de su ficha técnica, que también se ha filtrado en parte en esta consola de Google. Este teléfono contaría con un procesador Exynos 1380, que es una evolución del 1280 que integraba el modelo del pasado año, por lo que aquí contaremos con cierta mejora en lo que a rendimiento se refiere.

La memoria RAM de este modelo alcanzaría las 6GB, lo que no está nada mal para un móvil de esta gama. El listado también desvela que llega con Android 14 como sistema operativo, y por tanto con One UI 6.1, ya que llegará antes de que se estrene Android 15. No se han filtrado más detalles en este listado, pero seguramente estemos ante una de las principales novedades de este teléfono, como es su procesador.

Y es que, si miramos en la ficha técnica de su predecesor, no hay muchos aspectos de los que podamos esperar mejoras. La pantalla ya de por si cuenta con unas especificaciones muy buenas, con panel AMOLED o 120Hz de tasa de refresco. En lo que a la cámara de fotos se refiere, no podemos esperar tampoco muchas mejoras, ya que contaba con un sensor principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles y uno de 2 megapíxeles de profundidad.

Lo mismo ocurre con la batería cuyo predecesor cuenta con una de gran tamaño, de 6000mAh, siendo este uno de los principales rasgos de esta gama de teléfonos, que siempre han presumido de baterías enormes. Así que como decimos, seguramente en esta filtración hayamos conocido la verdadera novedad de la nueva generación, que será más potente, y de paso contará con un diseño sensiblemente más atractivo, ya que es cámara frontal tiene un aspecto mucho más moderno desde luego. Su predecesor se presentó en el mes de julio, por lo que no sería raro que se repitiera más o menos esta misma ventana de lanzamiento.