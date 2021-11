Como todo, cada vez que pasa el tiempo, las tecnologías mejoran, y el audio es parte de estas mejoras sustancias año tras año. Desde hace no mucho, escuchar música, un vídeo o mismamente un audio con efecto enlatado, no era la excepción; más bien al contrario. Desde hace menos de dos años, el altavoz dual en los dispositivos se ha convertido en el estándar en todos los móviles, pero no sólo hablamos a nivel de hardware, sino también de software.

Y es que desde hace unos años el audio espacial se ha convertido también en un estándar, cuando hacemos referencia a este tipo de mejoras en software. Fue desde la versión de Android 7 cuando empezó a tener soporte y Google nos permitió tenerla en nuestros dispositivos. Y poco a poco, ha ido evolucionando hasta lo que tenemos hoy.

Pero, ¿qué es exactamente el sonido envolvente?

Si pudiéramos definir el sonido espacial móvil en una palabra sería: inmersión. Lo que hace es envolver nuestros oídos y crear una sensación auditiva compleja; con una gran precisión, crea una atmósfera a través de la mezcla de canales separados y una sensación de movimiento del sonido, y provoca una acción del sonido. No sólo los móviles incluyen sonido espacial, sino también nuestros cascos gaming, con los sistemas THX, las televisiones y su sistema Surround…

¿Cómo cambiarlo en nuestro teléfono?

Pero bien, ¿cómo hacemos para tenerlo en nuestro teléfono móvil? Podremos alcanzar una mayor precisión en el sonido espacial gracias a aplicaciones que mejoren esta característica, además de que, obviamente, tu dispositivo traiga esta tecnología de serie. Porque una cosa es que cada teléfono venga con sonido envolvente, pero otra es que lo desarrolle u optimice en su máximo exponente.

Por ello, todos los móviles con el sonido envolvente instalado en el móvil, tendrán una opción que también vendrá de serie, como es el caso de Dolby Atmos en muchos dispositivos, como por ejemplo Oneplus, entre muchos otros. Podremos variar las opciones que queramos en función del contenido que vayamos a consumir en el móvil.

Acceder al menú de configuración

Para acceder a ese menú con varias opciones, lo único que hay que hacer es abrir el menú de ajustes en tu móvil, posteriormente dirigirte a la opción de Sonido, y, ahí encontraremos una opción de Sintonizador de audio, que puede ser Dolby Atmos, Dirac, o algún otro. Una vez lo abramos podremos cambiar la configuración y modificarlo para sonido inteligente, película, juego o música. Pero estas opciones varían en cada móvil.

Lo que hará a continuación este sintonizador de audio es cambiar el registro y aplicar efectos de sonido óptimos, o sonido envolvente con voces más claras, o sonido realista, o incluso sonidos vocales e instrumentales más realistas. Las opciones, como puedes comprobar, son varias, y el objetivo es ofrecerte la mejor combinación posible para que disfrutes al máximo de las opciones de sonido envolvente en tu teléfono móvil, sin necesidad de que uses casos, y si lo haces, asegúrate de que también tengan sonido envolvente.