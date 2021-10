Reproduce donde quieras el nuevo monumento de Android 12 en 3D

Google acaba de presentar en sociedad la nueva hornada de su teléfono de alta gama, nos referimos a los Pixel 6, que estrenan sistema operativo con la nueva versión de Android extraoficialmente conocida como “Snow Cone”. Y como es tradición a este también tiene su estatua, pero esta vez con una novedad, te contamos como es y cómo llevarte la estatua de Android 12 a cualquier parte.

Saluda a la estatua de Android 12

Las diferentes versiones del Android se han caracterizado no sólo por las novedades que cada una de ellas han ido incorporando, también lo han hecho por lo particular de sus nombres. La mayoría de estos por no decir la casi totalidad de estos hacen referencia al dulce nombres como Apple Pie, Banana Bread, Cupcake, Lollipop, kitkat o Marshmallow son algunos en los que se apoya esta teoría. Pero desde la versión 10 del sistema operativo estos sobrenombres habían desaparecido, hasta llegar a la versión 12 que extraoficialmente se la conoce como “Snow Cone” y esto se debe a que en su estatua podemos ver un cono de helado chafado y helado derramado a los pies de los números.

Como no podía ser de otra manera Google ha querido que esta nueva versión del sistema operativo tenga también su estatua conmemorativa, pero en esta ocasión aún no ha sido colocada frente a la entrada de las oficinas de la compañía en Mountain View, sino que en su lugar han lanzado una versión virtual en 3D que da opción de colocarla donde queramos.

Así es la nueva "estatua" de Android | TecnoXplora

Para ello Google ha creado una página web a través de la cual se puede acceder a dicha estatua y colocarla en cualquier lugar.

en cualquier lugar. Una vez accedemos a la página web, pulsamos el botón “view in 3D” o ver en 3D.

o ver en 3D. Al hacerlo aparece el nuevo logotipo diseñado para la ocasión.

Como se trata de un objeto tridimensional tenemos la posibilidad de girarlo y rotarlo a nuestro gusto obteniendo distintas vistas y perspectivas de este.

obteniendo distintas vistas y perspectivas de este. De este modo podemos descubrir los distintos sabores de helado disponibles que son mango, apple, tanquerine, egg custard, rootbeer, irish cream, apricot, lychee, yuzu Orange y ube.

También permite hacer zoom para verlo de cerca y apreciar los detalles.

para verlo de cerca y apreciar los detalles. Además, dependiendo de la versión del navegador que disponga nuestro teléfono, podremos trasladar la estatua al lugar donde nos encontremos.

Pero no es la primera vez que tenemos oportunidad de experimentar con la realidad aumentada, hasta ahora hemos podido disfrutar de la compañía de animales exóticos, domésticos o incluso extintos como los dinosaurios, así como planetas, lunas y otros elementos astronómicos, partes del cuerpo humano, personajes de la cultura popular como Hello Kitty o Doraemon e infinidad de objetos o lugares, y ahora le ha tocado el turno a la estatua conmemorativa de la nueva versión de su sistema operativo, convirtiéndose en la primera estatua virtual 3D, de la que podrán disfrutar todos los usuarios allí donde estos se encuentren, y sin necesidad de desplazarse al lugar que ha ocupado tradicionalmente sus predecesoras.