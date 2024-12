Los Redmi Note 14 filtran sus precios europeos antes de presentarse

Ya queda muy poco para que los móviles más esperados en la gama media de Xiaomi vean la luz. Se trata de los Redmi Note 14, Note 14 Pro y Note 14 Pro+, unos teléfonos que tendrán el listón muy alto, con unos predecesores que han sido sin duda los que mejor relación de precio y prestaciones han ofrecido en la gama de Xiaomi. No obstante, se espera que haya un cuarto modelo, el más accesible de todos, que contará solo con conectividad 4G, y prescindirá del 5G. Ahora se han filtrado los precios de estos modelos, poco antes de que se presenten.

Estos serían los precios aproximados de los Redmi Note 14 en Europa

Y es que como estos teléfonos están muy cerca de comercializarse, son los propios comercios los que ya están filtrando los precios que tendrán, gracias a listados de producto que se cuelan en sus tiendas online, ya sea accidentalmente o no. Del primero que conocemos detalles es del Redmi Note 14 4G, un teléfono que contará con un precio de unos 240 euros en su versión de 8 GB+256GB. La versión de 8GB+256GB llegaría con un precio de unos 300 euros.

Lo que sabemos también ahora es que el resto de modelos de la gama vendrán opcionalmente con el nuevo Redmi Watch 5 Lite. El Redmi Note 14 Pro, por ejemplo, se pondría a la venta junto al reloj por 399 euros, en la versión de 8GB+256GB. El Redmi Note 14 Pro en su versión 4G tendrá un precio de unos 312 euros, en la versión equipada con 8GB+256GB. También con el reloj incluido. En el caso del Redmi Note Note 14 Pro+ 4G, tendríamos la variante de 8GB+256GB por unos 499 euros con el reloj incluido. Y por último, la versión 5G de este modelo haría lo propio por unos 499 euros.

Aunque hay que tomar con cierta precaución estos listados, ya que como podemos comprobar hay importantes incongruencias desde luego. Y es que como podéis observar, no tiene ningún sentido que el Redmi Note 14 Pro+ tenga el mismo precio tanto en la versión 4G como la 5G, por mucho que sus respectivas fichas técnicas puedan ser diferentes entre sí, desde luego no parece algo que tener muy en cuenta. No obstante, son precios que eran de esperar, se mueven en una horquilla habitual en esta gama de teléfonos, que, por cierto, cada vez es más amplia y grande cuando se despliega en Europa.

Se espera que esta nueva hornada de teléfonos llegue en las próximas semanas, y si no se produce esta misma semana el anuncio, que sería lo más lógico, es de esperar que ya se hagan oficiales justo después de las fiestas navideñas, al comienzo de 2025. Como es usual, Xiaomi suele añadir a sus nuevos teléfonos alguno de sus productos más interesantes y sobre todo útiles para sus teléfonos, y obviamente los relojes inteligentes como este Redmi lo son. Esperamos que dentro de poco Xiaomi nos convoque para dar a conocer a su nueva y seguramente popular gama media, y por qué no decirlo, el modelo de esta gama más carismático de los últimos años.