Los Redmi Note 11 Pro y 11 Pro+ podrían llegar a España como nuevos Pocophone X4

Llevamos varios días hablando de los Redmi Note 11 Pro y 11 Pro+, los dos móviles de gama media de Xiaomi más esperados. Y es que como sabéis, estos teléfonos han llegado al mercado con una relación de prestaciones y precio espectacular, que muchos usuarios europeos están esperando poder disfrutar. Por eso nos hemos preguntado estos días cuándo llegarán, parece que están cerca a tenor de las certificaciones. Y ahora otras informaciones van en la línea de lo que hemos estado especulando estos días, que podrían llegar bajo una denominación diferente, porque puede que estos no sean los verdaderos Redmi Note 11 Pro que veamos en Europa.

Los nuevos Pocophone X4

El Pocophone X3 es uno de los móviles más interesantes de la marca china, sin duda uno de los más deseados, por su excelente relación de prestaciones y precio. Y lógicamente se espera un sucesor que mantenga el nivel, y las últimas informaciones comienzan a conformar cuál sería la verdadera cara de estos teléfonos en Europa y por extensión en España. Concretamente estas informaciones apuntan a que los nuevos Poco X4 se presentarán en los primeros días de 2022. Concretamente las informaciones que llegan de China apuntan a que el Poco X4 NFC llegará para entonces, y esta gama tendrá cuatro variantes.

Nuevos Redmi Note 11 y Note 11 Pro, altas prestaciones a precio de derribo | Redmi

Y claro, se especula que entre ellas se encontrarán los Redmi Note 11 y 11 Pro+, que de momento no han llegado a Europa. Esto sería coherente con la transformación que ha sufrido el Redmi Note 11 en España, donde ahora es el Poco M4 Pro 5G. Esto a su vez reforzaría las informaciones que conocimos hace unos días, y que apuntaba a que los Redmi Note 11 Pro que llegarían a Europa lo harían con procesadores Snapdragon y no con el MediaTek que tienen los modelos chinos. Así que no sería de extrañar que los Poco X4 llegaran en los primeros días de 2022, y en febrero o marzo viéramos los Redmi Note 11 Pro y Pro+ como tal en España, con esos procesadores Snapdragon, que siempre han sido más del agrado del público occidental.

Nuevo Redmi Note 11 Pro+, carga completa en 15 minutos por menos de 300€ | Redmi

Y es que con Xiaomi todo es posible, su política de gamas y marcas se ha convertido en los últimos años en el ejemplo a seguir por otros fabricantes. Es lo que ha permitido a Xiaomi elevar el precio de sus móviles hasta más de los mil euros en sus modelos más avanzados, dejando para la mejor gama media a los Redmi, y a sus móviles más asequibles los Poco. Así que por esa razón no nos extrañaría nada que este baile de marcas y denominaciones también se de en los nuevos Redmi Note 11 Pro y Poco X4 Pro. Recordemos que los Redmi Note 10 Pro llegaban a España en el mes de marzo, por lo que sería coherente que sus sucesores lo hicieran justo un año después, en marzo de 2022. Veremos qué pasa finalmente, pero todo apunta a que de nuevo tendremos baile de nombres y de modelos.