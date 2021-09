El Redmi 10 Prime es oficial, llega con buena cámara y gran batería

Salió mi lanza un nuevo teléfono al mercado y este pertenece a su conocida gama Redmi. El modelo del que hablamos cuenta con características de lo más interesantes como por ejemplo una batería que asegura que siempre conseguirás más de un día de uso y, además, también su cámara resulta bastante llamativa.

El modelo del que estamos hablando es el Redmi 10 Prime, un dispositivo que cuenta con una pantalla de 6,5 pulgadas tipo LCD que, entre algunas de sus virtudes, instalado ofrecer una resolución Full HD+. Esto permite estar más que seguro de obtener siempre una buena definición, ya que hablamos de una densidad de píxeles que llega a los 405 ppp. Por cierto, un par de opciones positivas adicionales es que este componente incluye protección Gorilla Glass 3 y que permite una frecuencia de hasta 90 Hz (algo que se puede utilizar dando uso a las opciones de los Ajustes del sistema operativo Android 11).

De lo que tiene que ver con el hardware principal hay buenas noticias, ya que el procesador utilizado es un Helio G88 de ocho núcleos que ofrece un rendimiento más que suficiente para poder disfrutar de cualquier aplicación incluyendo los juegos. Además, el Redmi 10 Prime cuenta con una memoria RAM que llega a los 6 GB tipo LPDDR4 y el almacenamiento asciende hasta los 128 gigas (que se pueden ampliar mediante el uso de tarjetas microSD). Es decir, que no hay nada que destaque especialmente, pero sí que ofrece todo lo necesario para ser un teléfono más que solvente para el día a día.

Una batería realmente buena

Este puede ser uno de los apartados claramente diferenciales del dispositivo y por lo tanto un motivo de compra. La batería integrada tiene un amperaje de nada menos que 6.000 mAh (mil más qué es lo que ofrece el resto de la gama Redmi 10). Esto asegura que puedes estar hasta 24 horas reproduciendo vídeos sin tener que buscar un enchufe, una marca impresionante. Si tienes que realizar una carga mediante su puerto USB tipo C, no le falta la opción rápida que permite llegar a los 18 W de potencia. El caso es que aquí destaca especialmente este modelo y, por lo tanto, no debes perderle de vista si para ti la autonomía es muy importante.

Redmi 10 Prime | Xiaomi

Algunos detales más importantes del Redmi 10 Prime

Para empezar, es importante mencionar en el apartado de las cámaras el elemento principal de la trasera tiene una resolución de 50 Mp, una marca excelente y que seguro que llama la atención para muchos (como su apertura focal de F:1.8). Aparte, este elemento se acompaña con un sensor de 8 megapíxeles dedicado al gran angular y un par más de dos que tienen como objetivo ayudar a realizar fotos macro y también a la hora de detectar la profundidad. En el apartado de los selfies, este teléfono cuenta con un 8 Mp. Vamos, que es bastante completo.

Sin faltarle toda la conectividad que puedas necesitar a este Redmi, como por ejemplo WiFi y Bluetooth 5.1 (también tiene toma de auriculares), en un primer momento este es un modelo que se pone a la venta en India, pero se espera que llegue a otras regiones. Su precio es de unos 171 euros el modelo con 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento, mientras que la combinación 6 + 128 gigas se queda en sólo 198 €.