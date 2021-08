Realme 8i, así será la alternativa más seria al Redmi 10

Hace unos días Xiaomi presentaba su nuevo Redmi 10, un teléfono de gama media muy económico que desde luego se va a convertir en todo un súper ventas, y que va a contar con una competencia bastante bien preparada para poder neutralizar su efecto en el mercado. En este caso hemos conocido un nuevo teléfono de Realme que parece desarrollado precisamente para hacer frente a este teléfono de Xiaomi, se trata del Realme 8i, que contará con algunas características muy sorprendentes, como vais a poder comprobar. Ahora se ha filtrado su ficha técnica completa, te contamos qué es lo que nos ofrece.

Así será el Realme 8i

Estamos ante un teléfono que nos ofrecerá una ficha técnica similar a la del Redmi 10, pero como si se hubiera tomado unos esteroides. Y es que es un móvil que va a estrenar el nuevo procesador Helio G96, que ofrecerá un rendimiento para jugar de lo más fluido. Estará acompañado de una pantalla de 6.59 pulgadas con resolución Full HD+, y sobre todo destacará por una tasa de refresco de 120Hz, la más alta que podemos encontrar actualmente en un móvil de gama media. Por tanto, será un teléfono que destacará con luz propia en la gama media.

También gracias a la cámara de fotos. Y es que al igual que el Redmi 10, estrenará una cámara de fotos con un sensor principal de 50 megapíxeles. A este le acompañarán otros dos sensores, uno de 2 megapíxeles macro y otro de 2 megapíxeles de profundidad. Delante tendrá una cámara selfie de 16 megapíxeles. Esta cámara se encontrará dentro de un orificio en la esquina superior de la pantalla. Este móvil llegaría con batería de gran capacidad, con 5000mAh, aunque no se ha especificado la velocidad de carga, sí apuntan a que será bastante rápida. Podríamos esperar perfectamente una de 33W.

Este teléfono contará con 4GB de memoria RAM, así como con 128GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjetas microSD. También tendremos un conector de auriculares minijack, así como un grosor de 8,6mm, o un lector de huellas integrado en el botón de encendido lateral. Llegaría con Android 11, bajo la capa Realme UI 2.0, que es la que integra la última versión del sistema operativo de Google. En cuanto al diseño, se nota que tiene un gran parecido con el Realme 8 y el resto de la gama. Por tanto estamos hablando de una evolución del Realme 8 que parece diseñada para competir con ese nuevo Redmi 10.

No sabemos nada acerca de cuándo llegará al mercado, pero entendemos que no tardará mucho, ya que el Redmi 10 se ha presentado la semana pasada y parece un teléfono diseñado para neutralizarlo. No sabemos su precio, pero todo apunta a que podría costar menos de 200 euros, algo que de ser así podría convertirlo en uno de los teléfonos más interesantes de la gama media más asequible. Sobre todo, por ese nuevo procesador, por la pantalla de 120Hz y la cámara de 50 megapíxeles.