El nuevo teléfono de Apple ha llegado al mercado el pasado mes como la opción más barata para estrenar un nuevo iPhone en la actualidad. Un móvil que es una mezcla del iPhone 8 y el iPhone XR, de hecho con el primero puede intercambiar varios de sus componentes internos, y que una vez más se queda un tanto corto de batería, no alcanzando tan siquiera los 2000mAh, una cifra ridícula si la comparamos con la media de las baterías que montan los móviles Android. A pesar de ello la autonomía que tiene es digna, sobre todo por la buena optimización de iOS. En cualquier caso, si quieres contar con más autonomía en tu iPhone SE 2020, quizás lo mejor es hacerse con alguna de estas fundas con batería.

Una funda que integra batería extra

Esa es la solución a tus ansias de autonomía extra para el iPhone SE de 2020. Funcionan de forma similar a como lo hacen las baterías externas que conectas a tu teléfono para cargarlo, solo que en este caso la batería está integrada dentro de una funda, y la podemos llevar con nosotros mientras el teléfono se recarga con ella. Esta funda además protege a nuestro iPhone SE 2020 de los golpes y los arañazos. Una funda en este caso que tiene una capacidad de 3200mAh, lo que es más de un 50% más de lo que ofrece toda la batería del teléfono, que no llega a los 2000mAh.

Funda con batería para el iPhone SE 2020 | Ylinova

Esta funda nos permite contar con una autonomía del 120% extra, por lo que podemos cargarlo más de una vez de forma completa. Además su diseño protege al iPhone de manera integral de 360 grados. Es una funda de silicona flexible en los laterales y que en la parte trasera es rígida. Una funda que protege al teléfono de los golpes, y que además cuenta con cuatro LED indicadores, que nos muestran cuánta batería restante hay en el teléfono. Indicando la carga por tramos de 25%. Con esta funda podemos contar con 17 horas más de conversación y de 12 horas más de navegación en Internet.

Aunque el nuevo iPhone SE 2020 es muy parecido al iPhone 8, no caigas en la tentación de comprar una funda del este teléfono para utilizarla en tu nuevo SE. A priori no es compatible, aunque por tamaño de la funda sí lo sea. Todo lo relacionado con la batería es algo muy delicado, y como tal hay que cuidarlo de la mejor manera posible y no hacer inventos. Así que lo mejor es quedarse con esta funda que os traemos hoy, y en caso de estar interesado en este tipo de fundas con batería para el teléfono, puedes esperar a que Apple lance una oficial, como existe en el resto de iPhone. Eso sí, la diferencia de precio es considerable. Porque mientras esta funda con batería cuesta 26 euros, una oficial de Apple cuesta cerca de 90 euros, tal y como hemos visto en otros modelos.