¿Qué podemos esperar de la Keynote de Apple en el WWDC 2019?

Todos los años, a comienzos del mes de junio, Apple suele celebrar su conferencia de desarrolladores, es algo similar al Google I/O que hemos vivido a comienzos del mes de mayo, y como en el caso de Google, habrá interesantes novedades. Mientras esperamos para la habitual Keynote del mes de septiembre la llegada de los nuevos iPhone 11, en esta conferencia de desarrolladores será el momento de conocer todas las novedades relacionadas con su ecosistema de sistemas operativos, y quien sabe, lo mismo también es tiempo de nuevo hardware.

iOS 13, la estrella del WWDC 2019

Los de Cupertino enviaron ayer a la prensa invitaciones para celebrar el WWDC 2019 en San José, el lugar habitual de esta Keynote. Será el próximo 3 de junio cuando se celebre la Keynote, concretamente a las 10:00 hora local en Estados Unidos, y a las 19:00 hora peninsular en España, por lo que en las Islas Canarias se podrá ver a partir de las 18:00 horas. Por tanto en semana y media se celebrará una de las Keynotes más especiales del año, porque es esa en la que Apple nos va a presentar todas las características oficiales de iOS 13, el sistema operativo que estrenarán los nuevos iPhone 11.

Imagen del WWDC 2019 | Apple

Aunque de esta conferencia saldrán sendas versiones beta que estarán activas hasta que en el mes de septiembre, con la llegada de los nuevos iPhone, se libere la versión estable y final. Por tanto el foco principal va a estar puesto en iOS 13 y todas sus novedades, que de alguna manera también nos avanzarán las principales novedades con las que contarán los nuevos iPhone 11 y por qué no, unos nuevos iPad Pro. Además de iOS 13, se esperan novedades de otros sistemas operativos de la firma californiana, como son macOS 10.15, watchOS 6 y tvOS 13, por lo que conoceríamos novedades para sus ordenadores, relojes inteligentes y dispositivos de televisión. Respecto del hardware, no deberíamos esperar nada relacionado con nuevos teléfonos, tan siquiera un nuevo iPhone SE, y mucho menos iPad, que ya se presentaron a comienzos del mes de marzo o nuevos MacBook Pro, que precisamente se han actualizado esta semana de manera sigilosa. Por tanto sobre el hardware, lo más que podemos esperar es el lanzamiento del nuevo Mac Pro modular, la versión más potente de los Mac, orientada al mercado profesional, que además ofrecería un nuevo diseño modular que podría marcar un antes y un después en esta gama.

Dispositivos que nos gustaría ver y que seguramente no veamos en el WWDC 2019, pues el nuevo iPod, que lleva años fraguándose, pero que no termina de lanzarse. Nos encantaría conocer una nueva generación con sonido de alta definición, pero es muy poco probable. Por tanto tendremos que conformarnos sobre todo con iOS 13 y todo lo que nos pueda avanzar con sus novedades. De todas formas no debemos quejarnos del ritmo de lanzamientos de Apple, que en los últimos tres meses ha lanzado los nuevos iPad, nuevo MacBook Pro de 2019 o los nuevos AirPods con carga inalámbrica, y todo ello sin necesidad de hacer tan siquiera una keynote, salvo en el caso de los iPad, que si tuvieron más boato.