Este sería el diseño final del iPhone XR de 2019

Todos los años con el iPhone suele ocurrir más o menos lo mismo, las filtraciones no se equivocan, y suelen clavar el diseño de los nuevos iPhone que están por llegar al mercado. Eso es algo que probablemente volvería a pasar este año con los iPhone 11, que desde hace meses muestran en las filtraciones el mismo y controvertido diseño. Sobre todo de su cámara de fotos, que es el aspecto más polémico que nos tendrían reservados estos móviles de Apple. Una cámara de fotos que sin duda va a ser odiada y amada a partes iguales. Y parece que el iPhone XR de 2019 seguiría por la misma senda, la de un importante cambio en el diseño de la cámara de fotos.

Un diseño controvertido también para el iPhone XR de 2019

Uno de los principales "leakster" de la industria ha desvelado hoy varias imágenes que muestran cómo sería el diseño del nuevo móvil barato de Apple. El iPhone XR volverá a tener una nueva generación este año 2019, y de hecho ya hemos conocido muchas informaciones acerca de cómo sería su aspecto. Su principal novedad estribaría en la cámara de fotos, que en lugar de ser sencilla con un solo sensor, contaría este año con dos sensores, como en el actual iPhone XS y iPhone XS Max. Parece que el modelo de 2019 heredaría la misma cámara del iPhone XS de este año, por lo que tendríamos dos sensores.

Ya en las imágenes filtradas del iPhone 11 hemos visto un diseño de la cámara de forma cuadrada bastante polémico, y todo apunta a que se va a repetir en los próximos meses con la llegada del nuevo iPhone XR. Hoy se han vuelto a filtrar las imágenes gracias a la misma fuente, y el diseño es muy similar al de los otros modelos, salvo en el aspecto que más les diferencia, la cámara de fotos. En este caso compartiría con los otros dos iPhone la misma moldura cuadrada para ubicar a los dos sensores de la cámara de fotos, junto al flash LED de esta, y además conservaría la misma "barriga" de los otros dos modelos y su cámara.

Respecto del resto del terminal, no vemos muchas diferencias con el actual iPhone XR. Una pantalla parecida, con el mismo notch alargado y una serie de colores pastel que definen su carácter desenfadado. Respecto de las características, se espera que cuente con el procesador Apple A13 Bionic, y que sobre todo en el aspecto fotográfico como decíamos antes herede las características del iPhone XS, con el zoom 2x como elemento destacado. Por lo demás será un móvil bastante similar al iPhone XR actual, aunque seguramente con un diseño con más personalidad, lo que no debe traducirse en más bonito. Desde luego de ser este el diseño final del iPhone XR compartiendo la forma cuadrada de la cámara con los iPhone 11, vamos a estar ante el iPhone más controvertido a nivel de diseño de la historia. Muchos no comprenden este giro en el diseño del terminal, ya que a muchos les parece bastante forzado cuando hablamos de la cámara. Pero como es lógico, de diseño saben los diseñadores, y seguramente ellos son quienes mejor comprenden este inesperado giro en el diseño de los futuros iPhone de 2019.