¿Por qué el iPhone 16e no es compatible con MagSafe?

La semana pasada Apple presentaba el nuevo iPhone 16e entre una gran expectación. Y no era para menos, porque es evidente que este teléfono se ha convertido en el más popular del momento, y sobre todo la primera opción para muchos consumidores que buscan estrenar Apple Intelligence a un precio razonable. Una de las cosas que más ha sorprendido de este teléfono, siendo quizás uno de sus puntos más negativos, ha sido que llega al mercado sin MagSafe, el popular método de carga magnético presente en sus compañeros de gama.

Apple explica por qué no cuenta con Magsafe

Aunque muchos no lo habíamos echado en falta, precisamente porque podemos llegar a entender que en un modelo más barato no es necesario añadir todas las ventajas que tienen los modelos más avanzados. La realidad es que muchos usuarios no han entendido por qué no llega con este socorrido estándar de carga. Y Apple ahora ha tenido la deferencia de explicar el por qué no cuenta con MagSafe el nuevo iPhone 16e.

El nuevo iPhone 16e | Apple

Ahora, John Gruber, de Daring Fireball, ha podido contactar con algunos representantes de la firma californiana, para averiguar por qué razón Apple ha decidido no añadir esta carga a su nuevo teléfono. Y la realidad es muy sencilla. Ya que desde Apple creen que la mayoría de personas que son público objetivo del iPhone 16e suelen cargar los teléfonos exclusivamente conectados a un cable de carga, por lo que la carga inalámbrica de MagSafe parece que no es de su agrado.

Y creen que quienes compren este teléfono, no van a tener intención alguna de utilizar este tipo de carga en el teléfono. Son informaciones que hay que tomar con cautela, porque no hay una declaración oficial por parte de Apple. Y desde luego no sabemos qué estudios ha realizado la compañía para llegar a una conclusión tan tajante como esta. Pero si nos descolgamos de esta explicación, la realidad es que podría ser algo mucho más sencillo.

Porque lo más lógico puede haber sido que Apple haya querido dejar para sus modelos más avanzados la carga magnética, con la intención de mantener ciertos atractivos solo disponibles en los iPhone más caros. Recordemos que este teléfono es más parecido que nunca a un iPhone 16, y rompe totalmente con los SE de los que es descendiente.

Pero obviamente, no puede ser exactamente como uno de sus hermanos, ya que de esta manera lo canibalizaría y muchos usuarios optarían por este modelo más barato en lugar de gastarse 300 euros más en el modelo más avanzado. Lo mismo pasa con otras características como la conectividad Ultra Wide Band, o la pantalla ProMotion, son aspectos exclusivos de los modelos más caros, y de alguna manera justifican también el precio tan elevado que tienen.

Eso sí, a pesar de todos esos recortes, el iPhone 16e es más caro que nunca, a pesar de ser el iPhone más barato. En cualquier caso, puede tener sentido lo que ahora desvelan sobre este teléfono, ya que estamos seguros que muchos consumidores seguirán prefiriendo uno de los modelos más avanzados solo por este detalle tan básico hoy en día en un iPhone de última generación.